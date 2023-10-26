https://ria.ru/20231026/arktika-1905508963.html

Парламентарии СЗФО предложили меры поддержки резидентов Арктической зоны

Парламентарии СЗФО предложили меры поддержки резидентов Арктической зоны - РИА Новости, 26.10.2023

Парламентарии СЗФО предложили меры поддержки резидентов Арктической зоны

Парламентарии Северо-Западного округа в ходе конференции в Сыктывкаре поддержали предложение упростить доступ резидентов Арктической зоны РФ к кредитным... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T21:48

2023-10-26T21:48

2023-10-26T21:52

архангельская область

россия

сыктывкар

архангельская область

михаил мишустин

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АРХАНГЕЛЬСК, 26 окт – РИА Новости. Парламентарии Северо-Западного округа в ходе конференции в Сыктывкаре поддержали предложение упростить доступ резидентов Арктической зоны РФ к кредитным ресурсам, установить единый подход при начислении пенсий тем, кто работает на Крайнем севере, и рассмотрели другие инициативы, сообщила председатель Архангельского областного законодательного собрания Екатерина Прокопьева. Представители от Архангельской области приняли участие в конференции парламентской ассоциации Северо-Запада в Сыктывкаре, в ходе которой было рассмотрено порядка 30 вопросов - от поддержки резидентов Арктической зоны до расширения мер поддержки семей с детьми. Традиционно особое внимание было уделено северным территориям, чьи интересы представляет Парламентская ассоциация Северо-Запада России (ПАСЗР). Так, законодатели поддержали предложение упростить доступ резидентов Арктической зоны РФ к кредитным ресурсам для реализации новых инвестиционных проектов. "Количество арктических резидентов растет, только в Архангельской области их уже около 200. Это говорит о том, что механизм востребован у инвесторов. Однако на старте у многих резидентов возникают сложности в привлечении кредитов для реализации нового инвестиционного проекта: банки неохотно идут на риски, потому что часто заемщики не располагают достаточной суммой собственных средств и залоговым имуществом", - пояснила Прокопьева, слова которой приводит пресс-служба областного собрания депутатов. Между тем, в инвестиционном проекте должно быть не менее 30% средств заемщика. По ее словам, парламентская ассоциация обратится в правительство РФ с просьбой снизить этот размер. Кроме того, парламентарии одобрили инициативу по установлению единого подхода к исчислению периодов работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, дающего право на досрочное назначение страховой пенсии по старости женщинам, родившим двух и более детей, достигшим 50 лет. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Государственную думу. Как отметили в пресс-службе архангельского заксобрания, парламентарии также поддержали предложение уравнять в пенсионных правах федеральных и региональных пожарных. Предлагается распространить действие нормы федерального закона "О страховых пенсиях", определяющей право на досрочное назначение страховой пенсии, на региональных пожарных по достижении ими 50-летнего возраста, если они проработали не менее 25 лет на должностях Государственной противопожарной службы. Сейчас такое право имеют только сотрудники федеральных ведомств. "Вопрос актуален для всех регионов и неоднократно выносился для обсуждения. Это позволит устранить социальную несправедливость и предоставить равные социальные гарантии федеральным и региональным пожарным, которые выполняют одну и ту же работу, подчас рискуя жизнью", – отметила Прокопьева. Представители ПАСЗР также одобрили законодательную инициативу о продлении возможности получения пособия на детей до достижения ребенком 18-летия. В настоящее время пособие предоставляется лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, между тем как многие продолжают учебу в школах и ссузах и не имеют постоянной трудовой деятельности. Ассоциация также планирует обратиться к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением увеличить размер ежемесячных выплат лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, инвалидами I группы и другими нетрудоспособными гражданами. Сегодня неработающие родители детей-инвалидов получают 10 тысяч рублей, а лица, ухаживающие за инвалидами I группы и престарелыми людьми старше 80 лет, – 1,2 тысячи рублей. При этом у них не должно быть никакого другого заработка, а сами выплаты не индексируются. Законодатели предложили пересмотреть этот подход.

https://ria.ru/20231013/investory-1902631172.html

https://ria.ru/20231006/razvitie-1900882737.html

https://ria.ru/20231013/proekt-1902618009.html

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сыктывкар

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сыктывкар, архангельская область, михаил мишустин