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В Запорожской области продлили запрет на продажу алкоголя - РИА Новости, 26.10.2023
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20:12 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/alkogol-1905493644.html
В Запорожской области продлили запрет на продажу алкоголя
В Запорожской области продлили запрет на продажу алкоголя - РИА Новости, 26.10.2023
В Запорожской области продлили запрет на продажу алкоголя
Запрет на розничную продажу алкоголя в Запорожской области продлен до 15 ноября, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T20:12
2023-10-26T20:12
общество
запорожская область
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Запрет на розничную продажу алкоголя в Запорожской области продлен до 15 ноября, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Подписал указ о продлении до 15 ноября 2023 года полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории Запорожской области", - написал Балицкий. По его словам, запрет на продажу крепких алкогольных напитков действует в регионе с мая этого года и распространяется как на магазины, так и на предприятия общественного питания. К продаже допускаются исключительно пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха. В случае нарушения юрлицам грозит штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Алкогольные напитки, не попавшие под запрет, в регионе можно приобрести только с 08.00 до 17.00.
https://ria.ru/20231017/balitskiy-1903342062.html
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общество, запорожская область, евгений балицкий
Общество, Запорожская область, Евгений Балицкий
В Запорожской области продлили запрет на продажу алкоголя

Запрет на розничную продажу алкоголя в Запорожской области продлили до 15 ноября

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРынок в Васильевке Запорожской области
Рынок в Васильевке Запорожской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Запрет на розничную продажу алкоголя в Запорожской области продлен до 15 ноября, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«
"Подписал указ о продлении до 15 ноября 2023 года полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории Запорожской области", - написал Балицкий.
По его словам, запрет на продажу крепких алкогольных напитков действует в регионе с мая этого года и распространяется как на магазины, так и на предприятия общественного питания. К продаже допускаются исключительно пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха.
В случае нарушения юрлицам грозит штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Алкогольные напитки, не попавшие под запрет, в регионе можно приобрести только с 08.00 до 17.00.
Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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ОбществоЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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