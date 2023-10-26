https://ria.ru/20231026/aktivy-1905403566.html
Путин разрешил Bonum Capital сделки с акциями российских компаний
Путин разрешил Bonum Capital сделки с акциями российских компаний - РИА Новости, 26.10.2023
Путин разрешил Bonum Capital сделки с акциями российских компаний
Президент России Владимир Путин разрешил инвестиционной группе компаний Bonum Capital совершение сделок с принадлежащими ей небольшими пакетами акций... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:59
2023-10-26T14:59
2023-10-26T15:14
экономика
газпром
норильский никель
лукойл
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил инвестиционной группе компаний Bonum Capital совершение сделок с принадлежащими ей небольшими пакетами акций "Газпрома", "Норникеля", "Интер РАО" и "Лукойла", говорится в опубликованном на сайте правовых актов распоряжении."Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения 24 186 128 обыкновенными акциями ПАО "Газпром", 10 тыс. обыкновенных акций ПАО "ГМК "Норильский никель", 1 312 900 обыкновенными акциями ПАО "Интер РАО ЕЭС", 30 530 обыкновенными акциями ПАО "НК "Лукойл", которые принадлежат Бонум Капитал (Кипр) Лтд", - говорится в документе.
https://ria.ru/20211011/aktivy-1753964454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, норильский никель, лукойл
Экономика, Газпром, Норильский никель, ЛУКОЙЛ
Путин разрешил Bonum Capital сделки с акциями российских компаний
Путин разрешил Bonum Capital сделки с приналежащими ей российскими активами