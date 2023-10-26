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Ямальские активисты "Движения первых" посетят выставку "Россия" в Москве - РИА Новости, 26.10.2023
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Ямало-Ненецкий автономный округ
 
14:16 26.10.2023 (обновлено: 14:17 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/aktivisty-1905388796.html
Ямальские активисты "Движения первых" посетят выставку "Россия" в Москве
Ямальские активисты "Движения первых" посетят выставку "Россия" в Москве - РИА Новости, 26.10.2023
Ямальские активисты "Движения первых" посетят выставку "Россия" в Москве
Ямальские участники "Движения первых" смогут побывать на выставке-форуме "Россия", заявки на участие еще принимаются, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:16
2023-10-26T14:17
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САЛЕХАРД, 26 окт - РИА Новости. Ямальские участники "Движения первых" смогут побывать на выставке-форуме "Россия", заявки на участие еще принимаются, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля в Москве на ВДНХ. Ее участниками станут все регионы страны, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и другие государства. На выставке представят достижения, набравшие наибольшее число голосов на сайте достижения.рф. Ямал предложил на голосование 13 достижений, за которые уже проголосовали более шести тысяч человек, отмечают власти. "Стартовал конкурсный отбор на вхождение в состав детской делегации участников международной выставки-форума "Россия". На экскурсию в Москву отправятся 200 активистов "Движения первых", — говорится в сообщении. Заявки на участие принимаются до 6 ноября включительно. Для участия в конкурсе необходимо состоять в движении, зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф, а также выполнить одно из конкурсных заданий. Отбор проводится по двум номинациям: "Ямальский комикс" и видеоэссе "Увлечения первых". Ребятам предлагают создать одностраничный комикс, выполненный в любой технике, на тему прошлого, настоящего или будущего Ямала, либо записать видео с рассказом о своем хобби и месте, где проходят занятия, уточняет пресс-служба. Имена победителей объявят не позднее 13 ноября в официальной группе регионального отделения движения в соцсети "ВКонтакте". Конкурсный отбор проводится в рамках проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование".
https://ria.ru/20231026/yamal-1905371319.html
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ямал, москва
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Москва

Ямальские активисты "Движения первых" посетят выставку "Россия" в Москве

© Фото : правительство ЯНАОЯмальские активисты "Движения Первых" посетят выставку-форум "Россия"
Ямальские активисты Движения Первых посетят выставку-форум Россия - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : правительство ЯНАО
Ямальские активисты "Движения Первых" посетят выставку-форум "Россия"
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 26 окт - РИА Новости. Ямальские участники "Движения первых" смогут побывать на выставке-форуме "Россия", заявки на участие еще принимаются, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
Выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля в Москве на ВДНХ. Ее участниками станут все регионы страны, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и другие государства. На выставке представят достижения, набравшие наибольшее число голосов на сайте достижения.рф. Ямал предложил на голосование 13 достижений, за которые уже проголосовали более шести тысяч человек, отмечают власти.
В Пуровском и Ямальском районах появятся центры единоборств Северный характер - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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"Стартовал конкурсный отбор на вхождение в состав детской делегации участников международной выставки-форума "Россия". На экскурсию в Москву отправятся 200 активистов "Движения первых", — говорится в сообщении.
Заявки на участие принимаются до 6 ноября включительно. Для участия в конкурсе необходимо состоять в движении, зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф, а также выполнить одно из конкурсных заданий.
Отбор проводится по двум номинациям: "Ямальский комикс" и видеоэссе "Увлечения первых". Ребятам предлагают создать одностраничный комикс, выполненный в любой технике, на тему прошлого, настоящего или будущего Ямала, либо записать видео с рассказом о своем хобби и месте, где проходят занятия, уточняет пресс-служба.
На выставке-форуме Россия разыграют путевки на Ямал - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Путевки на Ямал разыграют на выставке "Россия" в Москве
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Имена победителей объявят не позднее 13 ноября в официальной группе регионального отделения движения в соцсети "ВКонтакте".
Конкурсный отбор проводится в рамках проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование".
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалМосква
 
 
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