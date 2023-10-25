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СМИ: изъятое в Испании "скифское золото" с Украины может быть подделкой - РИА Новости, 25.10.2023
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19:33 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/zoloto-1905242669.html
СМИ: изъятое в Испании "скифское золото" с Украины может быть подделкой
СМИ: изъятое в Испании "скифское золото" с Украины может быть подделкой - РИА Новости, 25.10.2023
СМИ: изъятое в Испании "скифское золото" с Украины может быть подделкой
Изъятое в Испании "скифское золото", вывезенное контрабандой с Украины, может оказаться современной подделкой, пишет газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T19:33
2023-10-25T19:33
испания
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Изъятое в Испании "скифское золото", вывезенное контрабандой с Украины, может оказаться современной подделкой, пишет газета New York Times со ссылкой на экспертов. В понедельник правоохранительные органы Испании изъяли в Мадриде 11 золотых изделий стоимостью более 60 миллионов евро, относящихся к историческому наследию Украины и незаконно вывезенных из страны. Сообщается о задержании пяти злоумышленников. "По стилю и тематике это неумелая имитация широко известных изделий", - заявил в письме изданию археолог из Харьковского исторического музея Леонид Бабенко. По его мнению, изъятые предметы, скорее всего, были сделаны для частных коллекционеров. Аналогичную точку зрения высказал археолог Каспар Майер. Он также поставил под сомнение метод оценки, которым руководствовались испанские правоохранители. "Если бы они были подлинными, то стоили бы, вероятно, больше 60 миллионов, поскольку подобного материала очень мало, он бесценен", - сказал он.
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испания, украина, мадрид, в мире
Испания, Украина, Мадрид, В мире
СМИ: изъятое в Испании "скифское золото" с Украины может быть подделкой

NYT: изъятое в Испании "скифское золото" с Украины может оказаться подделкой

CC BY 2.0 / Michel Curi / Полиция Испании
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
CC BY 2.0 / Michel Curi /
Полиция Испании. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Изъятое в Испании "скифское золото", вывезенное контрабандой с Украины, может оказаться современной подделкой, пишет газета New York Times со ссылкой на экспертов.
В понедельник правоохранительные органы Испании изъяли в Мадриде 11 золотых изделий стоимостью более 60 миллионов евро, относящихся к историческому наследию Украины и незаконно вывезенных из страны. Сообщается о задержании пяти злоумышленников.
«
"По стилю и тематике это неумелая имитация широко известных изделий", - заявил в письме изданию археолог из Харьковского исторического музея Леонид Бабенко. По его мнению, изъятые предметы, скорее всего, были сделаны для частных коллекционеров.
Аналогичную точку зрения высказал археолог Каспар Майер. Он также поставил под сомнение метод оценки, которым руководствовались испанские правоохранители.
«
"Если бы они были подлинными, то стоили бы, вероятно, больше 60 миллионов, поскольку подобного материала очень мало, он бесценен", - сказал он.
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