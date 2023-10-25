https://ria.ru/20231025/zemletryasenie-1905221443.html

В Индонезии произошло землетрясение

В Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 25.10.2023

В Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано на севере Индонезии в провинции Северный Сулавеси, сообщает на своем сайте Европейско-Средиземноморский... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T17:52

2023-10-25T17:52

2023-10-25T17:52

в мире

индонезия

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано на севере Индонезии в провинции Северный Сулавеси, сообщает на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 13.24 по времени UTC (16.24 мск) в 48 километрах южнее города Манадо с населением 451 тысяча человек. Очаг землетрясения находился на глубине 139 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20231024/zemletryasenie-1904942625.html

индонезия

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в мире, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)