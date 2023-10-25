https://ria.ru/20231025/zelenskiy-1905069959.html
"Место в тюрьме". Зеленского осадили после слов о сделке с Германией
"Место в тюрьме". Зеленского осадили после слов о сделке с Германией - РИА Новости, 25.10.2023
"Место в тюрьме". Зеленского осадили после слов о сделке с Германией
Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского после его заявления о совместных "сделках" с Германией и "высоком уровне" отношений между... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T07:35
2023-10-25T07:35
2023-10-25T14:55
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского после его заявления о совместных "сделках" с Германией и "высоком уровне" отношений между двумя странами.Зеленский сообщил, что присутствовал на украинско-немецком бизнес-форуме, в котором принимали участие оборонные, энергетические и инфраструктурные компании. По его словам, на мероприятии были заключены "хорошие сделки"."Единственное, над чем тебе следует работать, — это над твоей безоговорочной капитуляцией. Украинцы достаточно настрадались. Последние несколько месяцев доказали, что у Запада просто нет того, что нужно, чтобы победить Россию. Уйдите в отставку сейчас и дайте вашему народу жить в мире", — написал Gabe."Почему ты до сих пор не сдался? Ты совершаешь военные преступления, твое место в тюрьме", — возмутился wink2572."Надеюсь, ты проиграешь", — заявил Richie Hubbard."Скольким украинцам еще предстоит умереть из-за твоего желания победить? Плохие неудачники", — задался вопросом Gordon Mehls."Сколько бы он тут ни хрюкал, всем нам понятно, что никаких "перемог" ждать не стоит — он только строит из себя президента, а по факту — лишь марионетка", — выразил мнение Tengy."Ты пожертвовал тремя поколениями ради идеологии. Ты начинал как клоун, а все закончится трагедией для Украины. Запад и здесь не сможет тебе помочь. Тебе лучше договориться с Россией, пока не стало слишком поздно", — заключил Heinzkrassowka.
https://ria.ru/20231025/zelenskiy-1905065472.html
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в мире, украина, германия, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Германия, Россия, Владимир Зеленский
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.
Пользователи социальной сети X
раскритиковали Владимира Зеленского после его заявления о совместных "сделках" с Германией и "высоком уровне" отношений между двумя странами.
Зеленский сообщил, что присутствовал на украинско-немецком бизнес-форуме, в котором принимали участие оборонные, энергетические и инфраструктурные компании. По его словам, на мероприятии были заключены "хорошие сделки".
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"Единственное, над чем тебе следует работать, — это над твоей безоговорочной капитуляцией. Украинцы достаточно настрадались. Последние несколько месяцев доказали, что у Запада просто нет того, что нужно, чтобы победить Россию
. Уйдите в отставку сейчас и дайте вашему народу жить в мире", — написал Gabe.
"Почему ты до сих пор не сдался? Ты совершаешь военные преступления, твое место в тюрьме", — возмутился wink2572.
"Надеюсь, ты проиграешь", — заявил Richie Hubbard.
«
"Скольким украинцам еще предстоит умереть из-за твоего желания победить? Плохие неудачники", — задался вопросом Gordon Mehls.
"Сколько бы он тут ни хрюкал, всем нам понятно, что никаких "перемог" ждать не стоит — он только строит из себя президента, а по факту — лишь марионетка", — выразил мнение Tengy.
"Ты пожертвовал тремя поколениями ради идеологии. Ты начинал как клоун, а все закончится трагедией для Украины
. Запад и здесь не сможет тебе помочь. Тебе лучше договориться с Россией, пока не стало слишком поздно", — заключил Heinzkrassowka.
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