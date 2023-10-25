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"Вертолет стоит": в Киеве сообщили о готовности Зеленского к бегству - РИА Новости, 25.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:39 25.10.2023 (обновлено: 07:48 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/zelenskiy-1905065472.html
"Вертолет стоит": в Киеве сообщили о готовности Зеленского к бегству
"Вертолет стоит": в Киеве сообщили о готовности Зеленского к бегству - РИА Новости, 25.10.2023
"Вертолет стоит": в Киеве сообщили о готовности Зеленского к бегству
У Владимира Зеленского готов вертолет для эвакуации, в то время как у украинцев нет иного выхода, кроме как заключить мир до Нового года, такое мнение выразил... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T05:39
2023-10-25T07:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
израиль
владимир зеленский
олег соскин
джо байден
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. У Владимира Зеленского готов вертолет для эвакуации, в то время как у украинцев нет иного выхода, кроме как заключить мир до Нового года, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.По мнению эксперта, новые реалии, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке и невозможностью Запада продолжать финансирование Киева, делают разгром ВСУ неизбежным."Каждый лидер своей страны уже борется за выживание себя, своей нации, своего народа и своей системы. Поэтому им уже не до Украины и не до (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина. Теперь нужно защищать Израиль во что бы то не стало", — заявил Соскин.По словам аналитика, Украину может спасти только немедленное прекращение боевых действий и заключение мира до Нового года, иначе население страны "перестанет существовать"."Будет разгромлена наша армия, рухнет фронт, все города будут захвачены, вас всех уничтожат. Поймите простую вещь: еще есть шанс &lt;…&gt;, да, 14% территории пока потеряли. Но пока только 14, а не больше. А если больше потеряем? Кто за это ответит? У Зеленского, я уверен, вертолет стоит, он сразу семью загрузит и все. Может (главу своего офиса Андрея) Ермака возьмет, другие тоже успеют убежать, а вам куда всем бежать?" — обратился Соскин к украинцам.Президент США Джо Байден ранее запросил у палаты представителей согласование беспрецедентного пакета помощи для Израиля и Украины на сумму более 75 миллиардов долларов. При этом палата представителей не сможет рассмотреть запрос, поскольку до сих пор не выбрала спикера на замену отправленному в отставку Кевину Маккарти. Его направили на имя временного главы нижней палаты Патрика Макгенри, но у него нет достаточных полномочий.Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун, когда конгрессмены-республиканцы отказались одобрить бюджет, включавший средства для Киева.
https://ria.ru/20231025/svo-1905062986.html
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в мире, украина, киев, израиль, владимир зеленский, олег соскин, джо байден, youtube, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Израиль, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Джо Байден, YouTube, Вооруженные силы Украины
"Вертолет стоит": в Киеве сообщили о готовности Зеленского к бегству

Экс-советник Кучмы Соскин: у Зеленского готов вертолет для эвакуации

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. У Владимира Зеленского готов вертолет для эвакуации, в то время как у украинцев нет иного выхода, кроме как заключить мир до Нового года, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
По мнению эксперта, новые реалии, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке и невозможностью Запада продолжать финансирование Киева, делают разгром ВСУ неизбежным.
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"Каждый лидер своей страны уже борется за выживание себя, своей нации, своего народа и своей системы. Поэтому им уже не до Украины и не до (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина. Теперь нужно защищать Израиль во что бы то не стало", — заявил Соскин.
По словам аналитика, Украину может спасти только немедленное прекращение боевых действий и заключение мира до Нового года, иначе население страны "перестанет существовать".
«
"Будет разгромлена наша армия, рухнет фронт, все города будут захвачены, вас всех уничтожат. Поймите простую вещь: еще есть шанс <…>, да, 14% территории пока потеряли. Но пока только 14, а не больше. А если больше потеряем? Кто за это ответит? У Зеленского, я уверен, вертолет стоит, он сразу семью загрузит и все. Может (главу своего офиса Андрея) Ермака возьмет, другие тоже успеют убежать, а вам куда всем бежать?" — обратился Соскин к украинцам.
Президент США Джо Байден ранее запросил у палаты представителей согласование беспрецедентного пакета помощи для Израиля и Украины на сумму более 75 миллиардов долларов. При этом палата представителей не сможет рассмотреть запрос, поскольку до сих пор не выбрала спикера на замену отправленному в отставку Кевину Маккарти. Его направили на имя временного главы нижней палаты Патрика Макгенри, но у него нет достаточных полномочий.
Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун, когда конгрессмены-республиканцы отказались одобрить бюджет, включавший средства для Киева.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевИзраильВладимир ЗеленскийОлег СоскинДжо БайденYouTubeВооруженные силы Украины
 
 
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