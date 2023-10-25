https://ria.ru/20231025/zelenskiy-1905065472.html

"Вертолет стоит": в Киеве сообщили о готовности Зеленского к бегству

"Вертолет стоит": в Киеве сообщили о готовности Зеленского к бегству - РИА Новости, 25.10.2023

"Вертолет стоит": в Киеве сообщили о готовности Зеленского к бегству

У Владимира Зеленского готов вертолет для эвакуации, в то время как у украинцев нет иного выхода, кроме как заключить мир до Нового года, такое мнение выразил... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T05:39

2023-10-25T05:39

2023-10-25T07:48

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. У Владимира Зеленского готов вертолет для эвакуации, в то время как у украинцев нет иного выхода, кроме как заключить мир до Нового года, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.По мнению эксперта, новые реалии, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке и невозможностью Запада продолжать финансирование Киева, делают разгром ВСУ неизбежным."Каждый лидер своей страны уже борется за выживание себя, своей нации, своего народа и своей системы. Поэтому им уже не до Украины и не до (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина. Теперь нужно защищать Израиль во что бы то не стало", — заявил Соскин.По словам аналитика, Украину может спасти только немедленное прекращение боевых действий и заключение мира до Нового года, иначе население страны "перестанет существовать"."Будет разгромлена наша армия, рухнет фронт, все города будут захвачены, вас всех уничтожат. Поймите простую вещь: еще есть шанс <…>, да, 14% территории пока потеряли. Но пока только 14, а не больше. А если больше потеряем? Кто за это ответит? У Зеленского, я уверен, вертолет стоит, он сразу семью загрузит и все. Может (главу своего офиса Андрея) Ермака возьмет, другие тоже успеют убежать, а вам куда всем бежать?" — обратился Соскин к украинцам.Президент США Джо Байден ранее запросил у палаты представителей согласование беспрецедентного пакета помощи для Израиля и Украины на сумму более 75 миллиардов долларов. При этом палата представителей не сможет рассмотреть запрос, поскольку до сих пор не выбрала спикера на замену отправленному в отставку Кевину Маккарти. Его направили на имя временного главы нижней палаты Патрика Макгенри, но у него нет достаточных полномочий.Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун, когда конгрессмены-республиканцы отказались одобрить бюджет, включавший средства для Киева.

https://ria.ru/20231025/svo-1905062986.html

https://ria.ru/20231025/oruzhie-1905058625.html

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