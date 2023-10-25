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Заявление G7 по российским алмазам ожидают до конца октября, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.10.2023
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17:12 25.10.2023 (обновлено: 17:45 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/zayavlenie-1905202812.html
Заявление G7 по российским алмазам ожидают до конца октября, сообщили СМИ
Заявление G7 по российским алмазам ожидают до конца октября, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.10.2023
Заявление G7 по российским алмазам ожидают до конца октября, сообщили СМИ
Заявление G7 по алмазам из России ожидается до конца октября, после чего последует предложение ЕС по новому пакету санкций против РФ, передает агентство Рейтер... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:12
2023-10-25T17:45
евросоюз
g7
россия
санкции в отношении россии
в мире
экономика
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Заявление G7 по алмазам из России ожидается до конца октября, после чего последует предложение ЕС по новому пакету санкций против РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники."Заявление G7 по запрету российских алмазов ожидается к концу октября, после чего последует предложение по 12 пакету санкций ЕС по России", - говорится в сообщении агентства.Источник заявил, что заявление "семерки" ожидается в течение недели, а 12 пакет санкций ЕС сосредоточится на российских алмазах.Ранее СМИ сообщали, что страны G7, а за ними и ЕС намерены в ближайшее время объявить о введении санкций против российских алмазов и бриллиантов. Ожидается, что санкции могут заработать с 1 января 2024 года. При этом крупнейшие мировые представители алмазного рынка во время недавней закрытой презентации в США планируемых мер механизм ограничений не одобрили.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html
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евросоюз, g7, россия, санкции в отношении россии, в мире, экономика
Евросоюз, G7, Россия, Санкции в отношении России, В мире, Экономика
Заявление G7 по российским алмазам ожидают до конца октября, сообщили СМИ

Reuters: заявление G7 по запрету российских алмазов ожидают до конца октября

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Заявление G7 по алмазам из России ожидается до конца октября, после чего последует предложение ЕС по новому пакету санкций против РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.
"Заявление G7 по запрету российских алмазов ожидается к концу октября, после чего последует предложение по 12 пакету санкций ЕС по России", - говорится в сообщении агентства.
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Источник заявил, что заявление "семерки" ожидается в течение недели, а 12 пакет санкций ЕС сосредоточится на российских алмазах.
Ранее СМИ сообщали, что страны G7, а за ними и ЕС намерены в ближайшее время объявить о введении санкций против российских алмазов и бриллиантов. Ожидается, что санкции могут заработать с 1 января 2024 года. При этом крупнейшие мировые представители алмазного рынка во время недавней закрытой презентации в США планируемых мер механизм ограничений не одобрили.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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