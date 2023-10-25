Заявление G7 по российским алмазам ожидают до конца октября, сообщили СМИ
Reuters: заявление G7 по запрету российских алмазов ожидают до конца октября
© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Заявление G7 по алмазам из России ожидается до конца октября, после чего последует предложение ЕС по новому пакету санкций против РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.
"Заявление G7 по запрету российских алмазов ожидается к концу октября, после чего последует предложение по 12 пакету санкций ЕС по России", - говорится в сообщении агентства.
Источник заявил, что заявление "семерки" ожидается в течение недели, а 12 пакет санкций ЕС сосредоточится на российских алмазах.
Ранее СМИ сообщали, что страны G7, а за ними и ЕС намерены в ближайшее время объявить о введении санкций против российских алмазов и бриллиантов. Ожидается, что санкции могут заработать с 1 января 2024 года. При этом крупнейшие мировые представители алмазного рынка во время недавней закрытой презентации в США планируемых мер механизм ограничений не одобрили.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.