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Задолженность по зарплате выплатили 6 тысячам работников Подмосковья - РИА Новости, 25.10.2023
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Новости Подмосковья
 
13:41 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/zarplata-1905143518.html
Задолженность по зарплате выплатили 6 тысячам работников Подмосковья
Задолженность по зарплате выплатили 6 тысячам работников Подмосковья - РИА Новости, 25.10.2023
Задолженность по зарплате выплатили 6 тысячам работников Подмосковья
С начала текущего года в Московской области задолженность по зарплате выплатили шести тысячам сотрудников, сообщает пресс-служба Министерства социального... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T13:41
2023-10-25T13:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
зарплаты
общество
людмила болатаева
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. С начала текущего года в Московской области задолженность по зарплате выплатили шести тысячам сотрудников, сообщает пресс-служба Министерства социального развития региона. "С июля этого года четыре организации Подмосковья выплатили задолженность по зарплате почти 100 работникам на сумму 16,6 миллиона рублей. С начала года восстановили права на оплату труда порядка 6 тысяч сотрудников", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что в третьем квартале 2023 года удалось погасить длительную задолженность по заработной плате работникам на предприятиях в муниципальных образованиях Дубна, Котельники, Ленинский, Талдом. Права работников, борьба с теневой занятостью и прочие вопросы каждый месяц рассматривают в рамках штаба по оперативному решению вопросов в сфере занятости населения и обеспечению стабильности на рынке труда в Подмосковье. В случае нарушения трудовых прав работник также имеет право на обращение в государственную инспекцию труда региона. Для этого следует направить обращение через сайт: https://git50.rostrud.gov.ru или обратиться по телефону "горячей" линии: 8 (495) 343-99-54.
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московская область (подмосковье), зарплаты, общество, людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Зарплаты, Общество, Людмила Болатаева

Задолженность по зарплате выплатили 6 тысячам работников Подмосковья

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. С начала текущего года в Московской области задолженность по зарплате выплатили шести тысячам сотрудников, сообщает пресс-служба Министерства социального развития региона.
"С июля этого года четыре организации Подмосковья выплатили задолженность по зарплате почти 100 работникам на сумму 16,6 миллиона рублей. С начала года восстановили права на оплату труда порядка 6 тысяч сотрудников", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что в третьем квартале 2023 года удалось погасить длительную задолженность по заработной плате работникам на предприятиях в муниципальных образованиях Дубна, Котельники, Ленинский, Талдом.
Права работников, борьба с теневой занятостью и прочие вопросы каждый месяц рассматривают в рамках штаба по оперативному решению вопросов в сфере занятости населения и обеспечению стабильности на рынке труда в Подмосковье.
В случае нарушения трудовых прав работник также имеет право на обращение в государственную инспекцию труда региона. Для этого следует направить обращение через сайт: https://git50.rostrud.gov.ru или обратиться по телефону "горячей" линии: 8 (495) 343-99-54.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЗарплатыОбществоЛюдмила Болатаева
 
 
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