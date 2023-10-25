https://ria.ru/20231025/zarplata-1905143518.html

Задолженность по зарплате выплатили 6 тысячам работников Подмосковья

Задолженность по зарплате выплатили 6 тысячам работников Подмосковья - РИА Новости, 25.10.2023

Задолженность по зарплате выплатили 6 тысячам работников Подмосковья

С начала текущего года в Московской области задолженность по зарплате выплатили шести тысячам сотрудников, сообщает пресс-служба Министерства социального... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T13:41

2023-10-25T13:41

2023-10-25T13:41

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общество

людмила болатаева

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. С начала текущего года в Московской области задолженность по зарплате выплатили шести тысячам сотрудников, сообщает пресс-служба Министерства социального развития региона. "С июля этого года четыре организации Подмосковья выплатили задолженность по зарплате почти 100 работникам на сумму 16,6 миллиона рублей. С начала года восстановили права на оплату труда порядка 6 тысяч сотрудников", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что в третьем квартале 2023 года удалось погасить длительную задолженность по заработной плате работникам на предприятиях в муниципальных образованиях Дубна, Котельники, Ленинский, Талдом. Права работников, борьба с теневой занятостью и прочие вопросы каждый месяц рассматривают в рамках штаба по оперативному решению вопросов в сфере занятости населения и обеспечению стабильности на рынке труда в Подмосковье. В случае нарушения трудовых прав работник также имеет право на обращение в государственную инспекцию труда региона. Для этого следует направить обращение через сайт: https://git50.rostrud.gov.ru или обратиться по телефону "горячей" линии: 8 (495) 343-99-54.

https://ria.ru/20231017/podmoskove-1903358853.html

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московская область (подмосковье), зарплаты, общество, людмила болатаева