https://ria.ru/20231025/zakharova-1905200647.html

Захарова прокомментировала просьбу Блинкена о работе "Аль-Джазиры"

Захарова прокомментировала просьбу Блинкена о работе "Аль-Джазиры" - РИА Новости, 25.10.2023

Захарова прокомментировала просьбу Блинкена о работе "Аль-Джазиры"

Решение госсекретаря США Энтони Блинкена обратиться к властям Катара с просьбой повлиять на освещение телеканалом "Аль-Джазира" событий палестино-израильского... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T17:07

2023-10-25T17:07

2023-10-25T17:07

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Решение госсекретаря США Энтони Блинкена обратиться к властям Катара с просьбой повлиять на освещение телеканалом "Аль-Джазира" событий палестино-израильского конфликта является проявлением цензуры и подтверждает отсутствие последовательности в словах американского чиновника, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Ранее канал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к премьер-министру Катара с просьбой повлиять на телеканал "Аль-Джазира" с тем, чтобы тот "смягчил риторику" относительно палестино-израильского конфликта. "И после этого Блинкен будет рассказывать, что (корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван) Гершкович не мог работать на американские спецслужбы, потому что это запрещено законами США? Цензура тоже запрещена законами, но это Блинкену не мешает, как видим", - отметила Захарова. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/al-dzhazira-1904091082.html

https://ria.ru/20231024/blokirovka-1905038033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, сша, мария захарова, энтони блинкен, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году