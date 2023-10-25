Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала просьбу Блинкена о работе "Аль-Джазиры" - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/zakharova-1905200647.html
Захарова прокомментировала просьбу Блинкена о работе "Аль-Джазиры"
Захарова прокомментировала просьбу Блинкена о работе "Аль-Джазиры" - РИА Новости, 25.10.2023
Захарова прокомментировала просьбу Блинкена о работе "Аль-Джазиры"
Решение госсекретаря США Энтони Блинкена обратиться к властям Катара с просьбой повлиять на освещение телеканалом "Аль-Джазира" событий палестино-израильского... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:07
2023-10-25T17:07
в мире
израиль
россия
сша
мария захарова
энтони блинкен
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861897043_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_ab4384637c05e571fb65eb21aba1a233.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Решение госсекретаря США Энтони Блинкена обратиться к властям Катара с просьбой повлиять на освещение телеканалом "Аль-Джазира" событий палестино-израильского конфликта является проявлением цензуры и подтверждает отсутствие последовательности в словах американского чиновника, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Ранее канал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к премьер-министру Катара с просьбой повлиять на телеканал "Аль-Джазира" с тем, чтобы тот "смягчил риторику" относительно палестино-израильского конфликта. "И после этого Блинкен будет рассказывать, что (корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван) Гершкович не мог работать на американские спецслужбы, потому что это запрещено законами США? Цензура тоже запрещена законами, но это Блинкену не мешает, как видим", - отметила Захарова. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231020/al-dzhazira-1904091082.html
https://ria.ru/20231024/blokirovka-1905038033.html
израиль
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861897043_83:0:2727:1983_1920x0_80_0_0_bbf6efba217bd3b7e504db5a0d519412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, сша, мария захарова, энтони блинкен, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, США, Мария Захарова, Энтони Блинкен, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Захарова прокомментировала просьбу Блинкена о работе "Аль-Джазиры"

Захарова раскритиковала просьбу Блинкена к Катару смягчить эфиры "Аль-Джазиры"

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Решение госсекретаря США Энтони Блинкена обратиться к властям Катара с просьбой повлиять на освещение телеканалом "Аль-Джазира" событий палестино-израильского конфликта является проявлением цензуры и подтверждает отсутствие последовательности в словах американского чиновника, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее канал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к премьер-министру Катара с просьбой повлиять на телеканал "Аль-Джазира" с тем, чтобы тот "смягчил риторику" относительно палестино-израильского конфликта.
Сотрудник в офисе телекомпании Al Jazeera - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
В IFJ прокомментировали решение Израиля о закрытии бюро "Аль-Джазиры"
20 октября, 12:14
"И после этого Блинкен будет рассказывать, что (корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван) Гершкович не мог работать на американские спецслужбы, потому что это запрещено законами США? Цензура тоже запрещена законами, но это Блинкену не мешает, как видим", - отметила Захарова.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
МИД прокомментировал решение Молдавии о блокировке русскоязычных порталов
24 октября, 21:11
 
В миреИзраильРоссияСШАМария ЗахароваЭнтони БлинкенВладимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала