https://ria.ru/20231025/zakharova-1905182166.html
Захарова прокомментировала слова фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС
Захарова прокомментировала слова фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС - РИА Новости, 25.10.2023
Захарова прокомментировала слова фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС
Высказывания председателя Еврокомиссии о схожести РФ и ХАМАС - провокация, нацеленная на разжигание межрелигиозной и межэтнической ненависти, заявила... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:54
2023-10-25T15:54
2023-10-25T16:06
в мире
россия
мария захарова
еврокомиссия
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
урсула фон дер ляйен
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Высказывания председателя Еврокомиссии о схожести РФ и ХАМАС - провокация, нацеленная на разжигание межрелигиозной и межэтнической ненависти, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мир уже привык к идеологизированным штампам председателя Еврокомиссии. Она использует любой повод для раскручивания антироссийской повестки. Заявления У. фон дер Ляйен являются проявлением крайней формы национализма и ксенофобии, провокацией, нацеленной на разжигание межрелигиозной и межэтнической ненависти", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.Ранее Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая ранее в американском Институте Хадсона, сравнила Россию и ХАМАС.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231025/makron-1905174054.html
https://ria.ru/20231012/khamas-1902163323.html
россия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d566731a850b59690469b57fc9006c2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мария захарова, еврокомиссия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, урсула фон дер ляйен, оон, израиль
В мире, Россия, Мария Захарова, Еврокомиссия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Урсула фон дер Ляйен, ООН, Израиль
Захарова прокомментировала слова фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС
Захарова назвала слова фон дер Ляйен о схожести РФ и ХАМАС провокацией
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Высказывания председателя Еврокомиссии о схожести РФ и ХАМАС - провокация, нацеленная на разжигание межрелигиозной и межэтнической ненависти, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мир уже привык к идеологизированным штампам председателя Еврокомиссии. Она использует любой повод для раскручивания антироссийской повестки. Заявления У. фон дер Ляйен являются проявлением крайней формы национализма и ксенофобии, провокацией, нацеленной на разжигание межрелигиозной и межэтнической ненависти", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.
Ранее Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая ранее в американском Институте Хадсона, сравнила Россию и ХАМАС.
Утром 7 октября Израиль
подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Эксперты оценили инициативу Макрона по созданию коалиции для борьбы с ХАМАС
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Посол Израиля заявил о возможности позитивного влияния России на ХАМАС