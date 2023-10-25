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В Волгоградской области задержали женщину за истязание больной дочери мужа - РИА Новости, 25.10.2023
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14:59 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/zaderzhanie-1905165446.html
В Волгоградской области задержали женщину за истязание больной дочери мужа
В Волгоградской области задержали женщину за истязание больной дочери мужа - РИА Новости, 25.10.2023
В Волгоградской области задержали женщину за истязание больной дочери мужа
Жительницу города Котово Волгоградской области задержали за издевательства над шестилетней дочерью мужа, которая является инвалидом, она ежедневно избивала и... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T14:59
2023-10-25T14:59
происшествия
волгоградская область
котово
россия
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ВОЛГОГРАД, 25 окт – РИА Новости. Жительницу города Котово Волгоградской области задержали за издевательства над шестилетней дочерью мужа, которая является инвалидом, она ежедневно избивала и оскорбляла девочку, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по региону в телеграм-канале ведомства.По информации ведомства, в полицию обратились жители Котово, которые рассказали, что в квартире по соседству каждый день громко и подолгу плачет ребенок. В ходе проверки выяснилось, что шестилетнюю девочку бьет и обижает мачеха. По данным полиции, в детском саду замечали синяки у ребенка, но женщина объясняла их частыми падениями. "Сотрудники полиции задержали подозреваемую. "…" На основании собранных полицейскими материалов, следственными органами в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ ("истязание")", - говорится в сообщении ведомства. Полицейским женщина пояснила, что она не любит свою падчерицу, которая является инвалидом, и не хочет о ней заботиться.
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происшествия, волгоградская область, котово, россия
Происшествия, Волгоградская область, Котово, Россия
В Волгоградской области задержали женщину за истязание больной дочери мужа

Под Волгоградом задержали женщину за истязание шестилетней падчерицы-инвалида

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский автомобиль. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 25 окт – РИА Новости. Жительницу города Котово Волгоградской области задержали за издевательства над шестилетней дочерью мужа, которая является инвалидом, она ежедневно избивала и оскорбляла девочку, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по региону в телеграм-канале ведомства.
По информации ведомства, в полицию обратились жители Котово, которые рассказали, что в квартире по соседству каждый день громко и подолгу плачет ребенок. В ходе проверки выяснилось, что шестилетнюю девочку бьет и обижает мачеха. По данным полиции, в детском саду замечали синяки у ребенка, но женщина объясняла их частыми падениями.
«
"Сотрудники полиции задержали подозреваемую. "…" На основании собранных полицейскими материалов, следственными органами в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ ("истязание")", - говорится в сообщении ведомства.
Полицейским женщина пояснила, что она не любит свою падчерицу, которая является инвалидом, и не хочет о ней заботиться.
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