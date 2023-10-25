https://ria.ru/20231025/zaderzhanie-1905165446.html

В Волгоградской области задержали женщину за истязание больной дочери мужа

В Волгоградской области задержали женщину за истязание больной дочери мужа - РИА Новости, 25.10.2023

В Волгоградской области задержали женщину за истязание больной дочери мужа

Жительницу города Котово Волгоградской области задержали за издевательства над шестилетней дочерью мужа, которая является инвалидом, она ежедневно избивала и... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T14:59

2023-10-25T14:59

2023-10-25T14:59

происшествия

волгоградская область

котово

россия

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ВОЛГОГРАД, 25 окт – РИА Новости. Жительницу города Котово Волгоградской области задержали за издевательства над шестилетней дочерью мужа, которая является инвалидом, она ежедневно избивала и оскорбляла девочку, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по региону в телеграм-канале ведомства.По информации ведомства, в полицию обратились жители Котово, которые рассказали, что в квартире по соседству каждый день громко и подолгу плачет ребенок. В ходе проверки выяснилось, что шестилетнюю девочку бьет и обижает мачеха. По данным полиции, в детском саду замечали синяки у ребенка, но женщина объясняла их частыми падениями. "Сотрудники полиции задержали подозреваемую. "…" На основании собранных полицейскими материалов, следственными органами в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ ("истязание")", - говорится в сообщении ведомства. Полицейским женщина пояснила, что она не любит свою падчерицу, которая является инвалидом, и не хочет о ней заботиться.

https://ria.ru/20231025/deti-1905161381.html

волгоградская область

котово

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, волгоградская область, котово, россия