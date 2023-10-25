https://ria.ru/20231025/zaderzhanie-1905146731.html
Израиль задержал на Западном берегу более 600 связанных с ХАМАС палестинцев
Израиль задержал на Западном берегу более 600 связанных с ХАМАС палестинцев - РИА Новости, 25.10.2023
Израиль задержал на Западном берегу более 600 связанных с ХАМАС палестинцев
Израильские силовики за 18 дней эскалации задержали на Западном берегу более 930 разыскиваемых палестинцев, включая более 600 связанных с ХАМАС, сообщила в... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T13:55
2023-10-25T13:55
2023-10-25T14:12
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 окт - РИА Новости. Израильские силовики за 18 дней эскалации задержали на Западном берегу более 930 разыскиваемых палестинцев, включая более 600 связанных с ХАМАС, сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности (ШАБАК) действуют против террористической организации ХАМАС на Западном берегу. С начала войны... там было арестовано более 930 разыскиваемых лиц, порядка 608 человек связаны с террористической организацией ХАМАС", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, израильские силы действовали в разных районах Западного берега. Контртеррористические рейды сопровождаются вооруженными столкновениями с палестинцами.
https://ria.ru/20231025/izrail-1905148123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль задержал на Западном берегу более 600 связанных с ХАМАС палестинцев
Израиль за 18 дней задержал на Западном берегу 608 связанных с ХАМАС палестинцев