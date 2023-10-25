https://ria.ru/20231025/zaderzhanie-1905146731.html

Израиль задержал на Западном берегу более 600 связанных с ХАМАС палестинцев

Израиль задержал на Западном берегу более 600 связанных с ХАМАС палестинцев - РИА Новости, 25.10.2023

Израиль задержал на Западном берегу более 600 связанных с ХАМАС палестинцев

Израильские силовики за 18 дней эскалации задержали на Западном берегу более 930 разыскиваемых палестинцев, включая более 600 связанных с ХАМАС, сообщила в... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T13:55

2023-10-25T13:55

2023-10-25T14:12

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903437412_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54bc7506dd2513ddf2289be8f88b1c5d.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 окт - РИА Новости. Израильские силовики за 18 дней эскалации задержали на Западном берегу более 930 разыскиваемых палестинцев, включая более 600 связанных с ХАМАС, сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности (ШАБАК) действуют против террористической организации ХАМАС на Западном берегу. С начала войны... там было арестовано более 930 разыскиваемых лиц, порядка 608 человек связаны с террористической организацией ХАМАС", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, израильские силы действовали в разных районах Западного берега. Контртеррористические рейды сопровождаются вооруженными столкновениями с палестинцами.

https://ria.ru/20231025/izrail-1905148123.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году