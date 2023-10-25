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Израиль задержал на Западном берегу более 600 связанных с ХАМАС палестинцев - РИА Новости, 25.10.2023
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13:55 25.10.2023 (обновлено: 14:12 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/zaderzhanie-1905146731.html
Израиль задержал на Западном берегу более 600 связанных с ХАМАС палестинцев
Израиль задержал на Западном берегу более 600 связанных с ХАМАС палестинцев - РИА Новости, 25.10.2023
Израиль задержал на Западном берегу более 600 связанных с ХАМАС палестинцев
Израильские силовики за 18 дней эскалации задержали на Западном берегу более 930 разыскиваемых палестинцев, включая более 600 связанных с ХАМАС, сообщила в... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T13:55
2023-10-25T14:12
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 окт - РИА Новости. Израильские силовики за 18 дней эскалации задержали на Западном берегу более 930 разыскиваемых палестинцев, включая более 600 связанных с ХАМАС, сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности (ШАБАК) действуют против террористической организации ХАМАС на Западном берегу. С начала войны... там было арестовано более 930 разыскиваемых лиц, порядка 608 человек связаны с террористической организацией ХАМАС", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, израильские силы действовали в разных районах Западного берега. Контртеррористические рейды сопровождаются вооруженными столкновениями с палестинцами.
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль задержал на Западном берегу более 600 связанных с ХАМАС палестинцев

Израиль за 18 дней задержал на Западном берегу 608 связанных с ХАМАС палестинцев

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты
Израильские солдаты - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 окт - РИА Новости. Израильские силовики за 18 дней эскалации задержали на Западном берегу более 930 разыскиваемых палестинцев, включая более 600 связанных с ХАМАС, сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности (ШАБАК) действуют против террористической организации ХАМАС на Западном берегу. С начала войны... там было арестовано более 930 разыскиваемых лиц, порядка 608 человек связаны с террористической организацией ХАМАС", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, израильские силы действовали в разных районах Западного берега. Контртеррористические рейды сопровождаются вооруженными столкновениями с палестинцами.
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В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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