https://ria.ru/20231025/yumorist-1905249605.html

Юморист Валерий Пономаренко рассказал о перенесенной операции на сосудах

Юморист Валерий Пономаренко рассказал о перенесенной операции на сосудах - РИА Новости, 25.10.2023

Юморист Валерий Пономаренко рассказал о перенесенной операции на сосудах

Юморист Валерий Пономаренко заявил РИА Новости, что его госпитализировали для проведения операции на сосудах. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T20:16

2023-10-25T20:16

2023-10-25T21:21

культура

россия

пермь

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Юморист Валерий Пономаренко заявил РИА Новости, что его госпитализировали для проведения операции на сосудах."Дело не в том, что меня срочно госпитализировали. (Мне сделали. — Прим. ред.) операцию на сосудах, которая была запланирована. Нужно было удалить тромбические образования. Думали (с врачами. — Прим. ред.) это позже сделать, но оказалось более срочно. Уже сделали", — сказал он.Артист добавил, что будет находиться в больнице под наблюдением врачей около пяти дней.Ранее в группе в соцсети "ВКонтакте" Пермского городского дворца культуры имени Калинина появилось сообщение об экстренной госпитализации Пономаренко. Из-за этого в программу концерта, запланированного на 27 октября, внесли изменения.

https://ria.ru/20230425/petrosyan-1867700027.html

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