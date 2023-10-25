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Yandex Go зарегистрировал юрлицо в Узбекистане для уплаты налогов
Yandex Go зарегистрировал юрлицо в Узбекистане для уплаты налогов - РИА Новости, 25.10.2023
Yandex Go зарегистрировал юрлицо в Узбекистане для уплаты налогов
Сервис такси Yandex Go зарегистрировал юридическое лицо в качестве налогового резидента в Узбекистане, с 1 декабря локализует свои услуги в республике, заявил... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T11:10
2023-10-25T11:10
2023-10-25T11:10
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ТАШКЕНТ, 25 окт - РИА Новости. Сервис такси Yandex Go зарегистрировал юридическое лицо в качестве налогового резидента в Узбекистане, с 1 декабря локализует свои услуги в республике, заявил РИА Новости руководитель Yandex Go в СНГ Кирилл Свинцов. "Компания уже зарегистрировала юридическое лицо, находится в налоговом реестре. Теперь мы завершаем все процессы, находимся в постоянном диалоге с ГНК (налоговым комитетом республики)", - сказал Свинцов на полях ICT Expo Uzbekistan в Ташкенте, отвечая на вопрос о ситуации с процессом локализации сервиса в Узбекистане. Представитель Yandex Go отметил, что задача всех этих процессов в том, чтобы с 1 декабря сервис "начал работать в Узбекистане локально". В начале октября налоговый комитет Узбекистана сообщил о том, что Yandex Go может быть заблокирован в Узбекистане, если агрегатор до декабря не исполнит ряд требований, связанных с организацией деятельности в соответствии с законом. Среди них - требования пройти регистрацию в качестве налогового резидента для осуществления деятельности и платить установленные налоги; а также обеспечить интеграцию с информационной системой налоговых органов и предоставлять клиентам автоматически формируемый фискальный чек. Срок для исполнения требований был обозначен в два месяца. В противном случае налоговый комитет планировал направить в министерство цифровых технологий официальное обращение о блокировке использования электронной платформы компании Yandex Go. Yandex Go является одним из самых крупных онлайн-сервисов такси в Узбекистане, работает в республике с апреля 2018 года. Услуги сервиса доступны в Ташкенте и еще девяти городах страны. По данным налогового комитета Узбекистана, к сервису в республике подключены более 80 тысяч водителей.
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Узбекистан, СНГ, В мире, Яндекс, Экономика
Yandex Go зарегистрировал юрлицо в Узбекистане для уплаты налогов
Сервис такси Yandex Go зарегистрировал юрлицо в Узбекистане для уплаты налогов
ТАШКЕНТ, 25 окт - РИА Новости. Сервис такси Yandex Go зарегистрировал юридическое лицо в качестве налогового резидента в Узбекистане, с 1 декабря локализует свои услуги в республике, заявил РИА Новости руководитель Yandex Go в СНГ Кирилл Свинцов.
«
"Компания уже зарегистрировала юридическое лицо, находится в налоговом реестре. Теперь мы завершаем все процессы, находимся в постоянном диалоге с ГНК (налоговым комитетом республики)", - сказал Свинцов на полях ICT Expo Uzbekistan в Ташкенте, отвечая на вопрос о ситуации с процессом локализации сервиса в Узбекистане.
Представитель Yandex Go отметил, что задача всех этих процессов в том, чтобы с 1 декабря сервис "начал работать в Узбекистане локально".
В начале октября налоговый комитет Узбекистана сообщил о том, что Yandex Go может быть заблокирован в Узбекистане, если агрегатор до декабря не исполнит ряд требований, связанных с организацией деятельности в соответствии с законом. Среди них - требования пройти регистрацию в качестве налогового резидента для осуществления деятельности и платить установленные налоги; а также обеспечить интеграцию с информационной системой налоговых органов и предоставлять клиентам автоматически формируемый фискальный чек.
Срок для исполнения требований был обозначен в два месяца. В противном случае налоговый комитет планировал направить в министерство цифровых технологий официальное обращение о блокировке использования электронной платформы компании Yandex Go.
Yandex Go является одним из самых крупных онлайн-сервисов такси в Узбекистане, работает в республике с апреля 2018 года. Услуги сервиса доступны в Ташкенте и еще девяти городах страны. По данным налогового комитета Узбекистана, к сервису в республике подключены более 80 тысяч водителей.
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