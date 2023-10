https://ria.ru/20231025/yandex-1905104857.html

Yandex Go зарегистрировал юрлицо в Узбекистане для уплаты налогов

2023-10-25T11:10

узбекистан

снг

в мире

яндекс

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756279530_0:138:3152:1911_1920x0_80_0_0_609a0081b43503cdbcf0c1c6003a0e07.jpg

ТАШКЕНТ, 25 окт - РИА Новости. Сервис такси Yandex Go зарегистрировал юридическое лицо в качестве налогового резидента в Узбекистане, с 1 декабря локализует свои услуги в республике, заявил РИА Новости руководитель Yandex Go в СНГ Кирилл Свинцов. "Компания уже зарегистрировала юридическое лицо, находится в налоговом реестре. Теперь мы завершаем все процессы, находимся в постоянном диалоге с ГНК (налоговым комитетом республики)", - сказал Свинцов на полях ICT Expo Uzbekistan в Ташкенте, отвечая на вопрос о ситуации с процессом локализации сервиса в Узбекистане. Представитель Yandex Go отметил, что задача всех этих процессов в том, чтобы с 1 декабря сервис "начал работать в Узбекистане локально". В начале октября налоговый комитет Узбекистана сообщил о том, что Yandex Go может быть заблокирован в Узбекистане, если агрегатор до декабря не исполнит ряд требований, связанных с организацией деятельности в соответствии с законом. Среди них - требования пройти регистрацию в качестве налогового резидента для осуществления деятельности и платить установленные налоги; а также обеспечить интеграцию с информационной системой налоговых органов и предоставлять клиентам автоматически формируемый фискальный чек. Срок для исполнения требований был обозначен в два месяца. В противном случае налоговый комитет планировал направить в министерство цифровых технологий официальное обращение о блокировке использования электронной платформы компании Yandex Go. Yandex Go является одним из самых крупных онлайн-сервисов такси в Узбекистане, работает в республике с апреля 2018 года. Услуги сервиса доступны в Ташкенте и еще девяти городах страны. По данным налогового комитета Узбекистана, к сервису в республике подключены более 80 тысяч водителей.

узбекистан

2023

