https://ria.ru/20231025/vzryvy-1905244682.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 25.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Взрывы прозвучали в среду в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T19:42
2023-10-25T19:42
2023-10-25T19:42
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Взрывы прозвучали в среду в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Николаеве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области в 19.27 (совпадает с мск) была объявлена воздушная тревога. Официальной информации о взрывах пока не поступало.
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Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Украина, Николаевская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
"Общественное": в Николаеве прогремели взрывы