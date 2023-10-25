https://ria.ru/20231025/vzryvy-1905244682.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 25.10.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Взрывы прозвучали в среду в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T19:42

2023-10-25T19:42

2023-10-25T19:42

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

украина

николаевская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_127:431:3000:2047_1920x0_80_0_0_dd4f69205b95ba57ccb4046d5b3c2e80.jpg

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Взрывы прозвучали в среду в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Николаеве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области в 19.27 (совпадает с мск) была объявлена воздушная тревога. Официальной информации о взрывах пока не поступало.

https://ria.ru/20231025/vzryvy-1905062378.html

николаев (украина)

украина

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николаев (украина), украина, николаевская область