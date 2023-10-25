Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/vzryvy-1905244682.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 25.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Взрывы прозвучали в среду в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T19:42
2023-10-25T19:42
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
украина
николаевская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_127:431:3000:2047_1920x0_80_0_0_dd4f69205b95ba57ccb4046d5b3c2e80.jpg
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Взрывы прозвучали в среду в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Николаеве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области в 19.27 (совпадает с мск) была объявлена воздушная тревога. Официальной информации о взрывах пока не поступало.
https://ria.ru/20231025/vzryvy-1905062378.html
николаев (украина)
украина
николаевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_473:450:2602:2047_1920x0_80_0_0_5eee53a73b7ba98d19d987b6febb06ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николаев (украина), украина, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Украина, Николаевская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

"Общественное": в Николаеве прогремели взрывы

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие, установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Взрывы прозвучали в среду в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Николаеве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области в 19.27 (совпадает с мск) была объявлена воздушная тревога.
Официальной информации о взрывах пока не поступало.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
25 октября, 03:35
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)УкраинаНиколаевская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала