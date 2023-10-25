https://ria.ru/20231025/vzryvy-1905062378.html

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.10.2023

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Звуки взрывов слышны в Хмельницкой области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" ("Суспiльне"). РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T03:35

2023-10-25T03:35

2023-10-25T03:35

специальная военная операция на украине

хмельницкая область

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хмельницкий (город)

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Звуки взрывов слышны в Хмельницкой области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" ("Суспiльне"). "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Ранее власти сообщили, что воздушная тревога объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231024/kiev-1904878548.html

хмельницкая область

украина

хмельницкий (город)

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хмельницкая область, украина, хмельницкий (город), вооруженные силы рф, в мире