https://ria.ru/20231025/vyalkin-1905230572.html

Вялкин: выставочная отрасль готова конкурировать за кадры

Вялкин: выставочная отрасль готова конкурировать за кадры - РИА Новости, 26.10.2023

Вялкин: выставочная отрасль готова конкурировать за кадры

Привлечение профессиональных кадров на предприятия конгрессно-выставочной отрасли - необходимое для проведения мероприятий высокого уровня, тем не менее... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-25T18:38

2023-10-25T18:38

2023-10-26T10:54

москва

экспоцентр

владимир кононов

торгово-промышленная палата рф

госдума рф

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Привлечение профессиональных кадров на предприятия конгрессно-выставочной отрасли - необходимое для проведения мероприятий высокого уровня, тем не менее находить компетентных сотрудников все сложнее, заявил председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин. Он выступил в рамках совместного заседания комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности и комитета по образованию и социальной политике на тему "Проблемы кадрового обеспечения предприятий конгрессно-выставочной отрасли и событийной индустрии", прошедшем в московском "Экспоцентре". В работе заседания приняли участие специалисты отрасли, представители вузов, законодательной власти. "Мы понимаем, что кадры — это ограниченный ресурс и конкуренция с другими отраслями тут очень серьезная", - констатировал Вялкин. Он отметил в качестве одной из главных задач отрасли создание условий для подготовки современных кадров и их дополнительного профессионального образования, повышения квалификации руководителей, обмена опытом между представителями отрасли. "Конечно, есть и проблемы образования, которые необходимо решать. В первую очередь, я говорю о том, что сложившаяся система отражения требований профстандартов в образовательных программах не позволяет оперативно учитывать изменения на рынке труда, создает риски хронического запаздывания. Чтобы решать эту проблему, работодатель должен занимать проактивную позицию и выступать в качестве своеобразного "инвестора" в карьеру работника", - отметил Вялкин. Тем не менее, по словам руководителя "Экспоцентра", выход из ситуации есть – надо шире использовать систему дополнительного профобразования, которая дает отличные возможности для актуальной и быстрой подготовки и повышения квалификации сотрудников. "Конечно, мы как отрасль были бы только рады, если подобные программы переобучения были поддержаны со стороны государства", - добавил Вялкин. Заместитель председателя комитета ТПП РФ по образованию и социальной политике, директор Института бизнеса и управленческого образования, советник при ректорате Российского Экономического университета имени Г.В. Плеханова Светлана Нечаева также указала, что работа в конгрессно-выставочной отрасли требует хорошо подготовленных специалистов. "В связи с этим нам необходимо разрабатывать достаточные образовательные программы – как высшего, так и дополнительного образования", - подчеркнула Нечаева. Большие надежды в этом плане, по ее словам, возлагаются на недавно созданную Высшую школу креативных индустрий. "Доведись мне по новой выбирать специальность, я пошел бы заниматься конгрессно-выставочной деятельностью. Нужно быть очень коммуникабельным, нужно быть психологом, инженером, иметь креативное мышление. У нас этому очень мало уделяется внимания", - заявил заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Кононов. Для сотрудников центрального выставочного комплекса "Экспоцентр" программы по повышению квалификации регулярно проводятся, рассказал на заседании заместитель председателя комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, первый заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов. Так, в июне для сотрудников "Экспоцентра" совместно с Международным институтом менеджмента объединений предпринимателей (МИМОП) проводилась программа "Современный маркетинг для предприятий выставочной отрасли". "Такой подход к формированию организационной структуры и подбору персонала позволяет "Экспоцентру" организовывать и проводить мероприятия самого высокого уровня, оставаясь лидером на рынке на протяжении уже почти 65 лет", - резюмировал Вялкин.

https://ria.ru/20230504/ekspotsentr-1869725867.html

https://ria.ru/20230404/indiya-1863035127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, экспоцентр, владимир кононов, торгово-промышленная палата рф, госдума рф