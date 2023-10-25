https://ria.ru/20231025/vsu-1905158484.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 25.10.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские войска на Херсонском направлении в районах острова Алешкинский и малого железнодорожного моста через реку Днепр нанесли огневое поражение скоплениям... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T14:31

2023-10-25T14:31

2023-10-25T14:40

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские войска на Херсонском направлении в районах острова Алешкинский и малого железнодорожного моста через реку Днепр нанесли огневое поражение скоплениям живой силы противника, Киев потерял свыше 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в районах острова Алешкинский и малого железнодорожного моста через Днепр нанесено огневое поражение вскрытым скоплениям живой силы противника. Потери ВСУ составили свыше 110 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20231025/spetsoperatsiya-1905160092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, вооруженные силы украины