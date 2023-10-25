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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 25.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:31 25.10.2023 (обновлено: 14:40 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/vsu-1905158484.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 25.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские войска на Херсонском направлении в районах острова Алешкинский и малого железнодорожного моста через реку Днепр нанесли огневое поражение скоплениям... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T14:31
2023-10-25T14:40
в мире
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские войска на Херсонском направлении в районах острова Алешкинский и малого железнодорожного моста через реку Днепр нанесли огневое поражение скоплениям живой силы противника, Киев потерял свыше 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в районах острова Алешкинский и малого железнодорожного моста через Днепр нанесено огневое поражение вскрытым скоплениям живой силы противника. Потери ВСУ составили свыше 110 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20231025/spetsoperatsiya-1905160092.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении потеряли более 110 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота артиллерии
Работа артиллерии - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские войска на Херсонском направлении в районах острова Алешкинский и малого железнодорожного моста через реку Днепр нанесли огневое поражение скоплениям живой силы противника, Киев потерял свыше 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в районах острова Алешкинский и малого железнодорожного моста через Днепр нанесено огневое поражение вскрытым скоплениям живой силы противника. Потери ВСУ составили свыше 110 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении
25 октября, 14:34
 
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