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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 25.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские войска на Херсонском направлении в районах острова Алешкинский и малого железнодорожного моста через реку Днепр нанесли огневое поражение скоплениям... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T14:31
2023-10-25T14:31
2023-10-25T14:40
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские войска на Херсонском направлении в районах острова Алешкинский и малого железнодорожного моста через реку Днепр нанесли огневое поражение скоплениям живой силы противника, Киев потерял свыше 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в районах острова Алешкинский и малого железнодорожного моста через Днепр нанесено огневое поражение вскрытым скоплениям живой силы противника. Потери ВСУ составили свыше 110 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20231025/spetsoperatsiya-1905160092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении потеряли более 110 военных