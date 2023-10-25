https://ria.ru/20231025/vokzal-1905227539.html

Киевский вокзал в Москве полностью открыли для пассажиров

Киевский вокзал в Москве полностью открыли для пассажиров - РИА Новости, 25.10.2023

Киевский вокзал в Москве полностью открыли для пассажиров

Киевский вокзал Москвы полностью открыт для пассажиров, сообщила Московская железная дорога (филиал РЖД). РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T18:18

2023-10-25T18:18

2023-10-25T18:45

москва

московская железная дорога

происшествия

киевский вокзал

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Киевский вокзал Москвы полностью открыт для пассажиров, сообщила Московская железная дорога (филиал РЖД)."В 17:55 Киевский вокзал полностью открыт для пассажиров", - говорится в сообщении. Днем в среду Московская железная дорога сообщала, что Киевский вокзал закрывали из-за оперативных мероприятий правоохранителей.Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что вокзал в Москве был закрыт на вход на время проверки силовиками после анонимного сообщения о "минировании", поступившего, по предварительной информации, с УкраиныВолна сообщений о минировании в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20230911/minirovanie-1895490727.html

москва

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, московская железная дорога, происшествия, киевский вокзал, россия