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Киевский вокзал в Москве полностью открыли для пассажиров - РИА Новости, 25.10.2023
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18:18 25.10.2023 (обновлено: 18:45 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/vokzal-1905227539.html
Киевский вокзал в Москве полностью открыли для пассажиров
Киевский вокзал в Москве полностью открыли для пассажиров - РИА Новости, 25.10.2023
Киевский вокзал в Москве полностью открыли для пассажиров
Киевский вокзал Москвы полностью открыт для пассажиров, сообщила Московская железная дорога (филиал РЖД). РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T18:18
2023-10-25T18:45
москва
московская железная дорога
происшествия
киевский вокзал
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Киевский вокзал Москвы полностью открыт для пассажиров, сообщила Московская железная дорога (филиал РЖД)."В 17:55 Киевский вокзал полностью открыт для пассажиров", - говорится в сообщении. Днем в среду Московская железная дорога сообщала, что Киевский вокзал закрывали из-за оперативных мероприятий правоохранителей.Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что вокзал в Москве был закрыт на вход на время проверки силовиками после анонимного сообщения о "минировании", поступившего, по предварительной информации, с УкраиныВолна сообщений о минировании в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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москва, московская железная дорога, происшествия, киевский вокзал, россия
Москва, Московская железная дорога, Происшествия, Киевский вокзал, Россия
Киевский вокзал в Москве полностью открыли для пассажиров

Киевский вокзал в Москве открыли после эвакуации пассажиров

© РИА Новости / Полина ЕрмиловаКиевский вокзал в Москве
Киевский вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Полина Ермилова
Киевский вокзал в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Киевский вокзал Москвы полностью открыт для пассажиров, сообщила Московская железная дорога (филиал РЖД).
"В 17:55 Киевский вокзал полностью открыт для пассажиров", - говорится в сообщении. Днем в среду Московская железная дорога сообщала, что Киевский вокзал закрывали из-за оперативных мероприятий правоохранителей.
Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что вокзал в Москве был закрыт на вход на время проверки силовиками после анонимного сообщения о "минировании", поступившего, по предварительной информации, с Украины
Волна сообщений о минировании в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
В Брянске сообщили о минировании двух школ
дополняется ...
 
МоскваМосковская железная дорогаПроисшествияКиевский вокзалРоссия
 
 
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