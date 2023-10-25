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В Москве закрыли Киевский вокзал из-за оперативных мероприятий - РИА Новости, 25.10.2023
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16:43 25.10.2023 (обновлено: 17:58 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/vokzal-1905194888.html
В Москве закрыли Киевский вокзал из-за оперативных мероприятий
В Москве закрыли Киевский вокзал из-за оперативных мероприятий - РИА Новости, 25.10.2023
В Москве закрыли Киевский вокзал из-за оперативных мероприятий
Киевский вокзал Москвы временно закрыт из-за оперативных мероприятий правоохранителей, это не влияет на движение поездов, выход на платформы есть через... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T16:43
2023-10-25T17:58
москва
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Киевский вокзал Москвы временно закрыт из-за оперативных мероприятий правоохранителей, это не влияет на движение поездов, выход на платформы есть через парковку, говорится в сообщении Московской железной дороги.&quot;В связи с проведением на Киевском вокзале Москвы оперативных мероприятий правоохранительными органами из здания были эвакуированы пассажиры, а сам вокзал временно закрыт... На движение поездов ситуация не влияет&quot;, - отметили в МЖД.Уточняется, что проход на платформы осуществляется через парковку. Ведется информирование пассажиров.
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В Москве закрыли Киевский вокзал из-за оперативных мероприятий

МЖД: в Москве эвакуировали и временно закрыли Киевский вокзал

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКиевский вокзал в Москве
Киевский вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Киевский вокзал в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Киевский вокзал Москвы временно закрыт из-за оперативных мероприятий правоохранителей, это не влияет на движение поездов, выход на платформы есть через парковку, говорится в сообщении Московской железной дороги.
«

"В связи с проведением на Киевском вокзале Москвы оперативных мероприятий правоохранительными органами из здания были эвакуированы пассажиры, а сам вокзал временно закрыт... На движение поездов ситуация не влияет", - отметили в МЖД.

Уточняется, что проход на платформы осуществляется через парковку. Ведется информирование пассажиров.
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