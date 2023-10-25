https://ria.ru/20231025/vokzal-1905194888.html

В Москве закрыли Киевский вокзал из-за оперативных мероприятий

В Москве закрыли Киевский вокзал из-за оперативных мероприятий - РИА Новости, 25.10.2023

В Москве закрыли Киевский вокзал из-за оперативных мероприятий

Киевский вокзал Москвы временно закрыт из-за оперативных мероприятий правоохранителей, это не влияет на движение поездов, выход на платформы есть через... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T16:43

2023-10-25T16:43

2023-10-25T17:58

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830807288_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_0036f555307ca0f11e9e03b23e559042.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Киевский вокзал Москвы временно закрыт из-за оперативных мероприятий правоохранителей, это не влияет на движение поездов, выход на платформы есть через парковку, говорится в сообщении Московской железной дороги."В связи с проведением на Киевском вокзале Москвы оперативных мероприятий правоохранительными органами из здания были эвакуированы пассажиры, а сам вокзал временно закрыт... На движение поездов ситуация не влияет", - отметили в МЖД.Уточняется, что проход на платформы осуществляется через парковку. Ведется информирование пассажиров.

https://radiosputnik.ria.ru/20231024/poezd-1904949907.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва