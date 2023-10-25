Рейтинг@Mail.ru
ВКонтакте назвала хедлайнеров Фандом Феста - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 25.10.2023 (обновлено: 17:19 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/vkontakte-1905199377.html
ВКонтакте назвала хедлайнеров Фандом Феста
ВКонтакте назвала хедлайнеров Фандом Феста - РИА Новости, 25.10.2023
ВКонтакте назвала хедлайнеров Фандом Феста
Фестиваль Фандом Фест пройдет 10–12 ноября на московской площадке Main Stage. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:14
2023-10-25T17:19
вконтакте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905203031_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_1c0abd657140f1a336c75992bb22ad44.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Фестиваль Фандом Фест пройдет 10–12 ноября на московской площадке Main Stage. Участниками всех дней фестиваля станут гости из Японии: уличный художник Кимата Ясунори и звезда косплея FRAN, ведущим-корреспондентом выступит бьюти-блогер Лисса. В первый день Фандом Феста зрителей ждет шоу "История на ночь" с комиками Евгением Чебатковым и Расулом Чабдаровым. Фанаты "Ведьмака" смогут увидеть шоу "Книжный клуб", в котором будут участвовать стендаперы Алексей Квашонкин, Александр Малой, Николай Андреев и Алексей Соловьев. Хедлайнером первого дня станет стример Аслан Шукаша.Во второй день фестиваля блогер Тен Юджин выступит в качестве ведущего танцевального конкурса K-pop Cover Dance Champ. В третий день Фандом Феста на сцену выйдет корейская группа W24. Издательство BUBBLE и его главный редактор Роман Котков впервые расскажут о предстоящих линейках комиксов и персонажах в презентации "BUBBLE Будущее". Фильм "Майор Гром: Игра" представит команда создателей во главе с режиссером Олегом Трофимом, актерами Александром Сетейкиным, Любовью Аксеновой, Матвеем Лыковым, Андреем Трушиным и другими. Актриса Юлия Снигирь представит новую экранизацию романа "Мастер и Маргарита".Фандом Фест завершил отбор участников "Аллеи авторов", где гости смогут встретиться с иллюстраторами, художниками-аниматорами и косплеерами. На "Аллее" будут представлены 30 авторов.Фестиваль отобрал 11 лучших команд, которые будут соревноваться в K-pop Cover Dance Champ, и завершил приём заявок на конкурс косплея — отбор пройдут 100 лучших косплееров.Ранее Фандом Фест анонсировал первые активности и знаменитостей, которые выступят на фестивале. Среди них актер Дмитрий Чеботарев, звезды кавер-дэнса Саша Богомякова, Дэн Кан и Максим Бон, музыкант и радиоведущий Сергей Хоббит, стример Владимир Bratishkinoff и блогер Тема Пименов. Зрителей ждут презентации кинопроектов от съемочных команд, шоу-матч со стримерами, сражения на световых мечах, анонсы комиксов и розыгрыши подарков.
https://ria.ru/20230918/vkontakte-1896994885.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905203031_0:160:1280:1120_1920x0_80_0_0_2c6bcac3708cfd850554df1953cf334a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вконтакте
ВКонтакте

ВКонтакте назвала хедлайнеров Фандом Феста

© ВконтактеФандом Фест
Фандом Фест
© Вконтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Фестиваль Фандом Фест пройдет 10–12 ноября на московской площадке Main Stage.
Участниками всех дней фестиваля станут гости из Японии: уличный художник Кимата Ясунори и звезда косплея FRAN, ведущим-корреспондентом выступит бьюти-блогер Лисса.
В первый день Фандом Феста зрителей ждет шоу "История на ночь" с комиками Евгением Чебатковым и Расулом Чабдаровым. Фанаты "Ведьмака" смогут увидеть шоу "Книжный клуб", в котором будут участвовать стендаперы Алексей Квашонкин, Александр Малой, Николай Андреев и Алексей Соловьев. Хедлайнером первого дня станет стример Аслан Шукаша.
ВКонтакте запускает разовые донаты
ВКонтакте запускает разовые донаты
18 сентября, 14:56
Во второй день фестиваля блогер Тен Юджин выступит в качестве ведущего танцевального конкурса K-pop Cover Dance Champ. В третий день Фандом Феста на сцену выйдет корейская группа W24. Издательство BUBBLE и его главный редактор Роман Котков впервые расскажут о предстоящих линейках комиксов и персонажах в презентации "BUBBLE Будущее".
Фильм "Майор Гром: Игра" представит команда создателей во главе с режиссером Олегом Трофимом, актерами Александром Сетейкиным, Любовью Аксеновой, Матвеем Лыковым, Андреем Трушиным и другими. Актриса Юлия Снигирь представит новую экранизацию романа "Мастер и Маргарита".
Фандом Фест завершил отбор участников "Аллеи авторов", где гости смогут встретиться с иллюстраторами, художниками-аниматорами и косплеерами. На "Аллее" будут представлены 30 авторов.
Фестиваль отобрал 11 лучших команд, которые будут соревноваться в K-pop Cover Dance Champ, и завершил приём заявок на конкурс косплея — отбор пройдут 100 лучших косплееров.
Ранее Фандом Фест анонсировал первые активности и знаменитостей, которые выступят на фестивале. Среди них актер Дмитрий Чеботарев, звезды кавер-дэнса Саша Богомякова, Дэн Кан и Максим Бон, музыкант и радиоведущий Сергей Хоббит, стример Владимир Bratishkinoff и блогер Тема Пименов. Зрителей ждут презентации кинопроектов от съемочных команд, шоу-матч со стримерами, сражения на световых мечах, анонсы комиксов и розыгрыши подарков.
 
ВКонтакте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала