https://ria.ru/20231025/vkontakte-1905199377.html

ВКонтакте назвала хедлайнеров Фандом Феста

ВКонтакте назвала хедлайнеров Фандом Феста - РИА Новости, 25.10.2023

ВКонтакте назвала хедлайнеров Фандом Феста

Фестиваль Фандом Фест пройдет 10–12 ноября на московской площадке Main Stage. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T17:14

2023-10-25T17:14

2023-10-25T17:19

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Фестиваль Фандом Фест пройдет 10–12 ноября на московской площадке Main Stage. Участниками всех дней фестиваля станут гости из Японии: уличный художник Кимата Ясунори и звезда косплея FRAN, ведущим-корреспондентом выступит бьюти-блогер Лисса. В первый день Фандом Феста зрителей ждет шоу "История на ночь" с комиками Евгением Чебатковым и Расулом Чабдаровым. Фанаты "Ведьмака" смогут увидеть шоу "Книжный клуб", в котором будут участвовать стендаперы Алексей Квашонкин, Александр Малой, Николай Андреев и Алексей Соловьев. Хедлайнером первого дня станет стример Аслан Шукаша.Во второй день фестиваля блогер Тен Юджин выступит в качестве ведущего танцевального конкурса K-pop Cover Dance Champ. В третий день Фандом Феста на сцену выйдет корейская группа W24. Издательство BUBBLE и его главный редактор Роман Котков впервые расскажут о предстоящих линейках комиксов и персонажах в презентации "BUBBLE Будущее". Фильм "Майор Гром: Игра" представит команда создателей во главе с режиссером Олегом Трофимом, актерами Александром Сетейкиным, Любовью Аксеновой, Матвеем Лыковым, Андреем Трушиным и другими. Актриса Юлия Снигирь представит новую экранизацию романа "Мастер и Маргарита".Фандом Фест завершил отбор участников "Аллеи авторов", где гости смогут встретиться с иллюстраторами, художниками-аниматорами и косплеерами. На "Аллее" будут представлены 30 авторов.Фестиваль отобрал 11 лучших команд, которые будут соревноваться в K-pop Cover Dance Champ, и завершил приём заявок на конкурс косплея — отбор пройдут 100 лучших косплееров.Ранее Фандом Фест анонсировал первые активности и знаменитостей, которые выступят на фестивале. Среди них актер Дмитрий Чеботарев, звезды кавер-дэнса Саша Богомякова, Дэн Кан и Максим Бон, музыкант и радиоведущий Сергей Хоббит, стример Владимир Bratishkinoff и блогер Тема Пименов. Зрителей ждут презентации кинопроектов от съемочных команд, шоу-матч со стримерами, сражения на световых мечах, анонсы комиксов и розыгрыши подарков.

https://ria.ru/20230918/vkontakte-1896994885.html

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