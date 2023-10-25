Рейтинг@Mail.ru
Представитель Гутерреша не слышал об отказах в визах Израиля работникам ООН - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:13 25.10.2023 (обновлено: 23:14 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/vizy-1905268353.html
Представитель Гутерреша не слышал об отказах в визах Израиля работникам ООН
Представитель Гутерреша не слышал об отказах в визах Израиля работникам ООН - РИА Новости, 25.10.2023
Представитель Гутерреша не слышал об отказах в визах Израиля работникам ООН
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не слышал о случаях жалоб на невыдачу виз Израиля ооновцам. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T23:13
2023-10-25T23:14
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155163/17/1551631737_0:63:512:351_1920x0_80_0_0_bdb46cc3eb80d8b621b44958ec9e6a17.jpg
ООН, 25 окт – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не слышал о случаях жалоб на невыдачу виз Израиля ооновцам. Генсек ООН Антониу Гутерреш 24 октября осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом он заявил, что "важно также признать, что нападения ХАМАС произошли не в вакууме, палестинский народ на протяжении 56 лет подвергается удушающей оккупации". В Израиле его слова расценили как оправдание действий ХАМАС и подвергли жесткой критике. Газета Times of Israel сообщила 25 октября, что Израиль прекратил выдачу виз сотрудникам ООН после слов Гутерреша. "Я не слышал о таком", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, жаловался ли уже кто-то из сотрудников ООН на невыдачу виз Израилем. "Дискуссии по поводу визы продолжаются по обычным каналам", - добавил он. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231025/veto-1905267140.html
https://ria.ru/20231025/guterresh-1905255652.html
израиль
россия
восточный иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155163/17/1551631737_0:15:512:399_1920x0_80_0_0_5531012a5d875a2df1883b597790defa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Представитель Гутерреша не слышал об отказах в визах Израиля работникам ООН

Дюжаррик заявил, что не слышал о случаях жалоб на невыдачу виз Израиля ооновцам

© Фото : страница Стефана Дюжаррика в TwitterСтефан Дюжаррик
Стефан Дюжаррик - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : страница Стефана Дюжаррика в Twitter
Стефан Дюжаррик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 окт – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не слышал о случаях жалоб на невыдачу виз Израиля ооновцам.
Генсек ООН Антониу Гутерреш 24 октября осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом он заявил, что "важно также признать, что нападения ХАМАС произошли не в вакууме, палестинский народ на протяжении 56 лет подвергается удушающей оккупации". В Израиле его слова расценили как оправдание действий ХАМАС и подвергли жесткой критике. Газета Times of Israel сообщила 25 октября, что Израиль прекратил выдачу виз сотрудникам ООН после слов Гутерреша.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Россия и КНР наложили в СБ ООН вето на резолюцию США по ситуации в Израиле
25 октября, 22:59
«
"Я не слышал о таком", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, жаловался ли уже кто-то из сотрудников ООН на невыдачу виз Израилем.
«
"Дискуссии по поводу визы продолжаются по обычным каналам", - добавил он.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Гутерреш отказался комментировать призывы уйти в отставку
25 октября, 20:59
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинСтефан ДюжаррикАнтониу ГутеррешХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала