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Спецназ ВДВ получит партию новейших снайперских винтовок МЦ-566 - РИА Новости, 25.10.2023
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03:05 25.10.2023 (обновлено: 11:26 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/vintovki-1905062005.html
Спецназ ВДВ получит партию новейших снайперских винтовок МЦ-566
Спецназ ВДВ получит партию новейших снайперских винтовок МЦ-566 - РИА Новости, 25.10.2023
Спецназ ВДВ получит партию новейших снайперских винтовок МЦ-566
Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО, филиал тульского конструкторского бюро приборостроения, входит в... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T03:05
2023-10-25T11:26
безопасность
высокоточные комплексы
ростех
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО, филиал тульского конструкторского бюро приборостроения, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) изготовило партию новейших самозарядных снайперских винтовок МЦ-566 для спецназа ВДВ, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга. &quot;Высокоточные комплексы&quot; изготовили новую партию снайперских винтовок МЦ-566, зарекомендовавших себя в зоне СВО. Продукция филиала тульского Конструкторского бюро приборостроения — ЦКИБ СОО в ближайшее время поступит в одно из подразделений специального назначения Воздушно-десантных войск&quot;, — сообщили в холдинге.Там уточнили, что винтовки оснащаются специально разработанными под них интеллектуальными прицельными оптическими и тепловизионными комплексами. Первые партии винтовок поступили на фронт добровольческим подразделениям в конце марта — начале апреля 2022 года, где подтвердили свою высокую надежность, бойцы положительно отзывались о качествах МЦ-566.По официальным данным производителя, МЦ-566 обладает высоким показателем кучности среди российских самозарядных винтовок — 0,5 МОА. MОА (Minute Оf Angle, угловая минута) — это единица измерения точности стрельбы с расстояния 91,44 метра, или 100 ярдов. При ее определении измеряется отклонение пули от места прицеливания. Кучность стрельбы 0,5 МОА означает, что выстрел отклонился на 1,27 сантиметра от точки прицеливания.
https://ria.ru/20230907/granata-1894655213.html
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безопасность, высокоточные комплексы, ростех, воздушно-десантные войска россии
Безопасность, Высокоточные комплексы, Ростех, Воздушно-десантные войска России
Спецназ ВДВ получит партию новейших снайперских винтовок МЦ-566

"Высокоточные комплексы": спецназ ВДВ получит партию снайперских винтовок МЦ-566

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтработка десантирования с вертолетов Ми-8АМТШ
Отработка десантирования с вертолетов Ми-8АМТШ - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
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Отработка десантирования с вертолетов Ми-8АМТШ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО, филиал тульского конструкторского бюро приборостроения, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) изготовило партию новейших самозарядных снайперских винтовок МЦ-566 для спецназа ВДВ, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
«

"Высокоточные комплексы" изготовили новую партию снайперских винтовок МЦ-566, зарекомендовавших себя в зоне СВО. Продукция филиала тульского Конструкторского бюро приборостроения — ЦКИБ СОО в ближайшее время поступит в одно из подразделений специального назначения Воздушно-десантных войск", — сообщили в холдинге.

Там уточнили, что винтовки оснащаются специально разработанными под них интеллектуальными прицельными оптическими и тепловизионными комплексами.
Первые партии винтовок поступили на фронт добровольческим подразделениям в конце марта — начале апреля 2022 года, где подтвердили свою высокую надежность, бойцы положительно отзывались о качествах МЦ-566.
По официальным данным производителя, МЦ-566 обладает высоким показателем кучности среди российских самозарядных винтовок — 0,5 МОА. MОА (Minute Оf Angle, угловая минута) — это единица измерения точности стрельбы с расстояния 91,44 метра, или 100 ярдов. При ее определении измеряется отклонение пули от места прицеливания. Кучность стрельбы 0,5 МОА означает, что выстрел отклонился на 1,27 сантиметра от точки прицеливания.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Источник: военные получили новейшую гранату для защиты от управляемых ракет
7 сентября, 03:04
 
БезопасностьВысокоточные комплексыРостехВоздушно-десантные войска России
 
 
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