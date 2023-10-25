https://ria.ru/20231025/vintovki-1905062005.html
Спецназ ВДВ получит партию новейших снайперских винтовок МЦ-566
Спецназ ВДВ получит партию новейших снайперских винтовок МЦ-566 - РИА Новости, 25.10.2023
Спецназ ВДВ получит партию новейших снайперских винтовок МЦ-566
Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО, филиал тульского конструкторского бюро приборостроения, входит в... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T03:05
2023-10-25T03:05
2023-10-25T11:26
безопасность
высокоточные комплексы
ростех
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО, филиал тульского конструкторского бюро приборостроения, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) изготовило партию новейших самозарядных снайперских винтовок МЦ-566 для спецназа ВДВ, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга. "Высокоточные комплексы" изготовили новую партию снайперских винтовок МЦ-566, зарекомендовавших себя в зоне СВО. Продукция филиала тульского Конструкторского бюро приборостроения — ЦКИБ СОО в ближайшее время поступит в одно из подразделений специального назначения Воздушно-десантных войск", — сообщили в холдинге.Там уточнили, что винтовки оснащаются специально разработанными под них интеллектуальными прицельными оптическими и тепловизионными комплексами. Первые партии винтовок поступили на фронт добровольческим подразделениям в конце марта — начале апреля 2022 года, где подтвердили свою высокую надежность, бойцы положительно отзывались о качествах МЦ-566.По официальным данным производителя, МЦ-566 обладает высоким показателем кучности среди российских самозарядных винтовок — 0,5 МОА. MОА (Minute Оf Angle, угловая минута) — это единица измерения точности стрельбы с расстояния 91,44 метра, или 100 ярдов. При ее определении измеряется отклонение пули от места прицеливания. Кучность стрельбы 0,5 МОА означает, что выстрел отклонился на 1,27 сантиметра от точки прицеливания.
https://ria.ru/20230907/granata-1894655213.html
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безопасность, высокоточные комплексы, ростех, воздушно-десантные войска россии
Безопасность, Высокоточные комплексы, Ростех, Воздушно-десантные войска России
Спецназ ВДВ получит партию новейших снайперских винтовок МЦ-566
"Высокоточные комплексы": спецназ ВДВ получит партию снайперских винтовок МЦ-566
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО, филиал тульского конструкторского бюро приборостроения, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) изготовило партию новейших самозарядных снайперских винтовок МЦ-566 для спецназа ВДВ, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
«
"Высокоточные комплексы" изготовили новую партию снайперских винтовок МЦ-566, зарекомендовавших себя в зоне СВО. Продукция филиала тульского Конструкторского бюро приборостроения — ЦКИБ СОО в ближайшее время поступит в одно из подразделений специального назначения Воздушно-десантных войск", — сообщили в холдинге.
Там уточнили, что винтовки оснащаются специально разработанными под них интеллектуальными прицельными оптическими и тепловизионными комплексами.
Первые партии винтовок поступили на фронт добровольческим подразделениям в конце марта — начале апреля 2022 года, где подтвердили свою высокую надежность, бойцы положительно отзывались о качествах МЦ-566.
По официальным данным производителя, МЦ-566 обладает высоким показателем кучности среди российских самозарядных винтовок — 0,5 МОА. MОА (Minute Оf Angle, угловая минута) — это единица измерения точности стрельбы с расстояния 91,44 метра, или 100 ярдов. При ее определении измеряется отклонение пули от места прицеливания. Кучность стрельбы 0,5 МОА означает, что выстрел отклонился на 1,27 сантиметра от точки прицеливания.
Источник: военные получили новейшую гранату для защиты от управляемых ракет