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Во Вьетнаме в результате наводнения погибли несколько туристов - РИА Новости, 25.10.2023
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Туризм
 
12:13 25.10.2023 (обновлено: 12:41 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/vetnam-1905118867.html
Во Вьетнаме в результате наводнения погибли несколько туристов
Во Вьетнаме в результате наводнения погибли несколько туристов - РИА Новости, 25.10.2023
Во Вьетнаме в результате наводнения погибли несколько туристов
Четыре южнокорейских туриста погибли в центральной части Вьетнама после того, как их автомобиль смыло в результате наводнения, сообщил вьетнамский портал... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T12:13
2023-10-25T12:41
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Четыре южнокорейских туриста погибли в центральной части Вьетнама после того, как их автомобиль смыло в результате наводнения, сообщил вьетнамский портал VNExpress. По его данным, трагедия произошла во вторник Далате, популярном живописном городе, когда джип туристов пытался пересечь вышедший из берегов ручей. В тот день уровень воды резко вырос после трех дней непрерывных дождей в горной провинции Ламдонг, где расположен Далат. "Тела туристов были обнаружены в нескольких километрах ниже по течению от места катастрофы", – пишет VNExpress. Уточняется, что путешественники отправились на однодневную экскурсию, чтобы изучить природу Далата. За рулем автомобиля был вьетнамский водитель, он выжил.
https://ria.ru/20231023/bali-1904692855.html
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новости - туризм, вьетнам, туризм, происшествия, ламдонг
Туризм, Новости - Туризм, Вьетнам, Туризм, Происшествия, Ламдонг
Во Вьетнаме в результате наводнения погибли несколько туристов

Во Вьетнаме в результате наводнения погибли четверо туристов из Южной Кореи

© AFP 2023 / STRОбломки джипа, который смыло во время пересечения ручья, когда он перевозил четырех южнокорейских туристов, во вьетнамском курортном городе Далат в провинции Ламдонг. 25 октября 2023
Обломки джипа, который смыло во время пересечения ручья, когда он перевозил четырех южнокорейских туристов, во вьетнамском курортном городе Далат в провинции Ламдонг. 25 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AFP 2023 / STR
Обломки джипа, который смыло во время пересечения ручья, когда он перевозил четырех южнокорейских туристов, во вьетнамском курортном городе Далат в провинции Ламдонг. 25 октября 2023
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Четыре южнокорейских туриста погибли в центральной части Вьетнама после того, как их автомобиль смыло в результате наводнения, сообщил вьетнамский портал VNExpress.
По его данным, трагедия произошла во вторник Далате, популярном живописном городе, когда джип туристов пытался пересечь вышедший из берегов ручей. В тот день уровень воды резко вырос после трех дней непрерывных дождей в горной провинции Ламдонг, где расположен Далат.
"Тела туристов были обнаружены в нескольких километрах ниже по течению от места катастрофы", – пишет VNExpress. Уточняется, что путешественники отправились на однодневную экскурсию, чтобы изучить природу Далата. За рулем автомобиля был вьетнамский водитель, он выжил.
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