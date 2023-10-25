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Во Вьетнаме в результате наводнения погибли несколько туристов
Во Вьетнаме в результате наводнения погибли несколько туристов - РИА Новости, 25.10.2023
Во Вьетнаме в результате наводнения погибли несколько туристов
Четыре южнокорейских туриста погибли в центральной части Вьетнама после того, как их автомобиль смыло в результате наводнения, сообщил вьетнамский портал... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T12:13
2023-10-25T12:13
2023-10-25T12:41
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Четыре южнокорейских туриста погибли в центральной части Вьетнама после того, как их автомобиль смыло в результате наводнения, сообщил вьетнамский портал VNExpress. По его данным, трагедия произошла во вторник Далате, популярном живописном городе, когда джип туристов пытался пересечь вышедший из берегов ручей. В тот день уровень воды резко вырос после трех дней непрерывных дождей в горной провинции Ламдонг, где расположен Далат. "Тела туристов были обнаружены в нескольких километрах ниже по течению от места катастрофы", – пишет VNExpress. Уточняется, что путешественники отправились на однодневную экскурсию, чтобы изучить природу Далата. За рулем автомобиля был вьетнамский водитель, он выжил.
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новости - туризм, вьетнам, туризм, происшествия, ламдонг
Туризм, Новости - Туризм, Вьетнам, Туризм, Происшествия, Ламдонг
Во Вьетнаме в результате наводнения погибли несколько туристов
Во Вьетнаме в результате наводнения погибли четверо туристов из Южной Кореи
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Четыре южнокорейских туриста погибли в центральной части Вьетнама после того, как их автомобиль смыло в результате наводнения, сообщил вьетнамский портал VNExpress.
По его данным, трагедия произошла во вторник Далате, популярном живописном городе, когда джип туристов пытался пересечь вышедший из берегов ручей. В тот день уровень воды резко вырос после трех дней непрерывных дождей в горной провинции Ламдонг, где расположен Далат.
"Тела туристов были обнаружены в нескольких километрах ниже по течению от места катастрофы", – пишет VNExpress. Уточняется, что путешественники отправились на однодневную экскурсию, чтобы изучить природу Далата. За рулем автомобиля был вьетнамский водитель, он выжил.
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