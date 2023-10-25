https://ria.ru/20231025/vengriya-1905264890.html

Администрация Орбана: Венгрия дольше останется в ЕС, чем Боррель на посту

Администрация Орбана: Венгрия дольше останется в ЕС, чем Боррель на посту - РИА Новости, 25.10.2023

Администрация Орбана: Венгрия дольше останется в ЕС, чем Боррель на посту

Венгрия дольше останется членом Евросоюза, чем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на своем посту, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T22:27

2023-10-25T22:27

2023-10-25T22:33

в мире

венгрия

жозеп боррель

евросоюз

будапешт

брюссель

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 25 окт - РИА Новости. Венгрия дольше останется членом Евросоюза, чем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на своем посту, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт является плохой пародией на СССР. Боррель в ответ заявил, что Венгрию никто не удерживает в составе ЕС. "Я должен успокоить (Борреля - ред.)... Венгрия существенно дольше останется членом ЕС, чем он главой европейской дипломатии", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1. Ранее Орбан заявил, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.

https://ria.ru/20231023/orban-1904812228.html

https://ria.ru/20231025/orban-1905239434.html

венгрия

будапешт

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в мире, венгрия, жозеп боррель, евросоюз, будапешт, брюссель, виктор орбан