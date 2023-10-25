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СМИ: на Украине предложили выпускать военнообязанных за границу за деньги - РИА Новости, 25.10.2023
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22:35 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/ukraina-1905265453.html
СМИ: на Украине предложили выпускать военнообязанных за границу за деньги
СМИ: на Украине предложили выпускать военнообязанных за границу за деньги - РИА Новости, 25.10.2023
СМИ: на Украине предложили выпускать военнообязанных за границу за деньги
РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T22:35
2023-10-25T22:35
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Законопроект, предлагающий разрешить военнообязанным мужчинам "платный" выезд за границу, зарегистрирован в Верховной раде Украины. Выдержки из него публикует издание "Страна.ua".Автором законопроекта №8029 является депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу. &quot;В документе предлагается внести изменения в правила пересечения границы во время военного положения, добавив в перечень разрешительных документов еще один пункт, согласно которому при выезде за границу мужчины должны открыть счет в государственном банке с минимальным взносом 12 945 гривен (354 доллара) и пополнять его каждый месяц во время пребывания за границей на 1 306,5 гривен (35 долларов), с предоставлением банку разрешения перечислять эти взносы на спецсчет ВСУ&quot;, - говорится в пояснительной записке к документу.Законопроект также предлагает брать добровольные взносы на ВСУ с мужчин, выехавших с Украины после 24 февраля 2022 года, при возвращении домой. Если в пункте пересечения они не смогут подтвердить наличие оснований для отсрочки военной службы во время мобилизации, то должны перечислить на спецсчет 25 890 гривен (708 долларов) за каждый месяц пребывания за границей во время действия военного положения. Норма статьи предусматривает добровольную уплату такой суммы, но в то же время проект предусматривает право на въезд на Украину при условиях, указанных в этом проекте, то есть при уплате взносов. Это означает, что въезд на Украину мужчинам, выехавшим без соблюдения этих требований, возможен только в случае уплаты взноса. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лиц.
https://ria.ru/20231015/ukraina-1902840184.html
https://ria.ru/20231022/deputat-1904508533.html
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4.7
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
СМИ: на Украине предложили выпускать военнообязанных за границу за деньги

Страна.ua: на Украине хотят сделать платным выезд за границу для военнообязанных

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Законопроект, предлагающий разрешить военнообязанным мужчинам "платный" выезд за границу, зарегистрирован в Верховной раде Украины. Выдержки из него публикует издание "Страна.ua".
Автором законопроекта №8029 является депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
На Украине всех военнообязанных призвали явиться в военкоматы, пишут СМИ
15 октября, 00:40
«

"В документе предлагается внести изменения в правила пересечения границы во время военного положения, добавив в перечень разрешительных документов еще один пункт, согласно которому при выезде за границу мужчины должны открыть счет в государственном банке с минимальным взносом 12 945 гривен (354 доллара) и пополнять его каждый месяц во время пребывания за границей на 1 306,5 гривен (35 долларов), с предоставлением банку разрешения перечислять эти взносы на спецсчет ВСУ", - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект также предлагает брать добровольные взносы на ВСУ с мужчин, выехавших с Украины после 24 февраля 2022 года, при возвращении домой. Если в пункте пересечения они не смогут подтвердить наличие оснований для отсрочки военной службы во время мобилизации, то должны перечислить на спецсчет 25 890 гривен (708 долларов) за каждый месяц пребывания за границей во время действия военного положения.
Норма статьи предусматривает добровольную уплату такой суммы, но в то же время проект предусматривает право на въезд на Украину при условиях, указанных в этом проекте, то есть при уплате взносов. Это означает, что въезд на Украину мужчинам, выехавшим без соблюдения этих требований, возможен только в случае уплаты взноса.
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
На Украине задержали депутата за попытку вывезти уклонистов за границу
22 октября, 16:25
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лиц.
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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