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В Ханты-Мансийском округе задержали уроженку Украины за госизмену - РИА Новости, 25.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 25.10.2023 (обновлено: 16:27 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/ukraina-1905186110.html
В Ханты-Мансийском округе задержали уроженку Украины за госизмену
В Ханты-Мансийском округе задержали уроженку Украины за госизмену - РИА Новости, 25.10.2023
В Ханты-Мансийском округе задержали уроженку Украины за госизмену
Силовики задержали в Ханты-Мансийском округе женщину, распространявшую на территории округа проукраинские агитационные материалы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T16:09
2023-10-25T16:27
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
россия
ханты-мансийский автономный округ
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
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ТЮМЕНЬ, 25 окт – РИА Новости. Силовики задержали в Ханты-Мансийском округе женщину, распространявшую на территории округа проукраинские агитационные материалы, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ по Тюменской области. "Пресечена противоправная деятельность уроженки Украины, распространявшей на территории ХМАО-Югры агитационные материалы одной из проукраинских террористических организаций. Женщине предъявлено обвинение в причастности к совершению госизмены в форме оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в релизе. Возбуждено уголовное о госизмене (ст. 275 УК РФ), максимальное наказание по статье предусматривает до 20 лет лишения свободы. Фигурантка арестована. Отмечается, что задержание стало результатом оперативно-разыскных мероприятий РУФСБ России по Тюменской области.
https://ria.ru/20231019/fsb-1903743060.html
украина
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происшествия, украина, россия, ханты-мансийский автономный округ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
В Ханты-Мансийском округе задержали уроженку Украины за госизмену

В Югре задержали уроженку Украины, распространявшую агитационные листовки

© Фото : РУФСБ России по Тюменской областиЗадержание сотрудниками ФСБ уроженки Украины по делу о государственной измене в Ханты-Мансийском округе
Задержание сотрудниками ФСБ уроженки Украины по делу о государственной измене в Ханты-Мансийском округе - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : РУФСБ России по Тюменской области
Задержание сотрудниками ФСБ уроженки Украины по делу о государственной измене в Ханты-Мансийском округе
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 25 окт – РИА Новости. Силовики задержали в Ханты-Мансийском округе женщину, распространявшую на территории округа проукраинские агитационные материалы, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ по Тюменской области.
"Пресечена противоправная деятельность уроженки Украины, распространявшей на территории ХМАО-Югры агитационные материалы одной из проукраинских террористических организаций. Женщине предъявлено обвинение в причастности к совершению госизмены в форме оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в релизе.
Возбуждено уголовное о госизмене (ст. 275 УК РФ), максимальное наказание по статье предусматривает до 20 лет лишения свободы. Фигурантка арестована. Отмечается, что задержание стало результатом оперативно-разыскных мероприятий РУФСБ России по Тюменской области.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
ФСБ задержала приморца, передававшего Украине данные о военных объектах
19 октября, 07:44
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаРоссияХанты-Мансийский автономный округФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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