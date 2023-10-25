https://ria.ru/20231025/ukraina-1905186110.html

В Ханты-Мансийском округе задержали уроженку Украины за госизмену

В Ханты-Мансийском округе задержали уроженку Украины за госизмену - РИА Новости, 25.10.2023

В Ханты-Мансийском округе задержали уроженку Украины за госизмену

Силовики задержали в Ханты-Мансийском округе женщину, распространявшую на территории округа проукраинские агитационные материалы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T16:09

2023-10-25T16:09

2023-10-25T16:27

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

россия

ханты-мансийский автономный округ

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ситуация в днр и лнр

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ТЮМЕНЬ, 25 окт – РИА Новости. Силовики задержали в Ханты-Мансийском округе женщину, распространявшую на территории округа проукраинские агитационные материалы, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ по Тюменской области. "Пресечена противоправная деятельность уроженки Украины, распространявшей на территории ХМАО-Югры агитационные материалы одной из проукраинских террористических организаций. Женщине предъявлено обвинение в причастности к совершению госизмены в форме оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в релизе. Возбуждено уголовное о госизмене (ст. 275 УК РФ), максимальное наказание по статье предусматривает до 20 лет лишения свободы. Фигурантка арестована. Отмечается, что задержание стало результатом оперативно-разыскных мероприятий РУФСБ России по Тюменской области.

https://ria.ru/20231019/fsb-1903743060.html

украина

россия

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, украина, россия, ханты-мансийский автономный округ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр