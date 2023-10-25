Рейтинг@Mail.ru
Более трети граждан Украины назвали страну "безнадежно коррумпированной" - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/ukraina-1905105930.html
Более трети граждан Украины назвали страну "безнадежно коррумпированной"
Более трети граждан Украины назвали страну "безнадежно коррумпированной" - РИА Новости, 25.10.2023
Более трети граждан Украины назвали страну "безнадежно коррумпированной"
Более трети граждан Украины считают страну "безнадежно коррумпированной", свидетельствуют данные социологического опроса, проводившегося Киевским международным... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T11:15
2023-10-25T11:15
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более трети граждан Украины считают страну "безнадежно коррумпированной", свидетельствуют данные социологического опроса, проводившегося Киевским международным институтом социологии. В материале, опубликованном на сайте Киевского международного института социологии, отмечается, что 36% граждан Украины считают страну "безнадежно коррумпированной" и не видят положительных перемен в борьбе с коррупцией в своем государстве. Еще 5% опрошенных затруднились с ответом, а 59% согласились, что в стране все-таки "есть попытки борьбы с коррупцией и положительные изменения". Опрос проводился с 25 сентября по 9 октября и охватил более 1 тысячи респондентов. Cтатистическая погрешность такой выборки не превышает 3,4% для показателей близких к 50%. Опрос проводился по телефону на основе случайной выборки номеров.
https://ria.ru/20231022/ukraina-1904173560.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
В мире, Украина
Более трети граждан Украины назвали страну "безнадежно коррумпированной"

Опрос КМИС: более трети украинцев считают страну "безнадежно коррумпированной"

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более трети граждан Украины считают страну "безнадежно коррумпированной", свидетельствуют данные социологического опроса, проводившегося Киевским международным институтом социологии.
В материале, опубликованном на сайте Киевского международного института социологии, отмечается, что 36% граждан Украины считают страну "безнадежно коррумпированной" и не видят положительных перемен в борьбе с коррупцией в своем государстве. Еще 5% опрошенных затруднились с ответом, а 59% согласились, что в стране все-таки "есть попытки борьбы с коррупцией и положительные изменения".
Опрос проводился с 25 сентября по 9 октября и охватил более 1 тысячи респондентов. Cтатистическая погрешность такой выборки не превышает 3,4% для показателей близких к 50%. Опрос проводился по телефону на основе случайной выборки номеров.
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
Чужая война все изменила. Украина унизила Запад и осталась без денег
22 октября, 08:00
 
В миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала