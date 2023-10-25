https://ria.ru/20231025/ukraina-1905105930.html
Более трети граждан Украины назвали страну "безнадежно коррумпированной"
Более трети граждан Украины назвали страну "безнадежно коррумпированной" - РИА Новости, 25.10.2023
Более трети граждан Украины назвали страну "безнадежно коррумпированной"
Более трети граждан Украины считают страну "безнадежно коррумпированной", свидетельствуют данные социологического опроса, проводившегося Киевским международным... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T11:15
2023-10-25T11:15
2023-10-25T11:15
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более трети граждан Украины считают страну "безнадежно коррумпированной", свидетельствуют данные социологического опроса, проводившегося Киевским международным институтом социологии. В материале, опубликованном на сайте Киевского международного института социологии, отмечается, что 36% граждан Украины считают страну "безнадежно коррумпированной" и не видят положительных перемен в борьбе с коррупцией в своем государстве. Еще 5% опрошенных затруднились с ответом, а 59% согласились, что в стране все-таки "есть попытки борьбы с коррупцией и положительные изменения". Опрос проводился с 25 сентября по 9 октября и охватил более 1 тысячи респондентов. Cтатистическая погрешность такой выборки не превышает 3,4% для показателей близких к 50%. Опрос проводился по телефону на основе случайной выборки номеров.
https://ria.ru/20231022/ukraina-1904173560.html
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в мире, украина
Более трети граждан Украины назвали страну "безнадежно коррумпированной"
Опрос КМИС: более трети украинцев считают страну "безнадежно коррумпированной"
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более трети граждан Украины считают страну "безнадежно коррумпированной", свидетельствуют данные социологического опроса, проводившегося Киевским международным институтом социологии.
В материале, опубликованном на сайте Киевского международного института социологии, отмечается, что 36% граждан Украины считают страну "безнадежно коррумпированной" и не видят положительных перемен в борьбе с коррупцией в своем государстве. Еще 5% опрошенных затруднились с ответом, а 59% согласились, что в стране все-таки "есть попытки борьбы с коррупцией и положительные изменения".
Опрос проводился с 25 сентября по 9 октября и охватил более 1 тысячи респондентов. Cтатистическая погрешность такой выборки не превышает 3,4% для показателей близких к 50%. Опрос проводился по телефону на основе случайной выборки номеров.
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