https://ria.ru/20231025/ukraina-1905105930.html

Более трети граждан Украины назвали страну "безнадежно коррумпированной"

Более трети граждан Украины назвали страну "безнадежно коррумпированной" - РИА Новости, 25.10.2023

Более трети граждан Украины назвали страну "безнадежно коррумпированной"

Более трети граждан Украины считают страну "безнадежно коррумпированной", свидетельствуют данные социологического опроса, проводившегося Киевским международным... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T11:15

2023-10-25T11:15

2023-10-25T11:15

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более трети граждан Украины считают страну "безнадежно коррумпированной", свидетельствуют данные социологического опроса, проводившегося Киевским международным институтом социологии. В материале, опубликованном на сайте Киевского международного института социологии, отмечается, что 36% граждан Украины считают страну "безнадежно коррумпированной" и не видят положительных перемен в борьбе с коррупцией в своем государстве. Еще 5% опрошенных затруднились с ответом, а 59% согласились, что в стране все-таки "есть попытки борьбы с коррупцией и положительные изменения". Опрос проводился с 25 сентября по 9 октября и охватил более 1 тысячи респондентов. Cтатистическая погрешность такой выборки не превышает 3,4% для показателей близких к 50%. Опрос проводился по телефону на основе случайной выборки номеров.

https://ria.ru/20231022/ukraina-1904173560.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина