https://ria.ru/20231025/udar-1905134303.html

ВСУ нанесли ракетный удар по поселку в ЛНР

ВСУ нанесли ракетный удар по поселку в ЛНР - РИА Новости, 25.10.2023

ВСУ нанесли ракетный удар по поселку в ЛНР

Украинская армия нанесла удар по поселку Белореченский в ЛНР, жертв нет, повреждена гражданская инфраструктура, сообщил глава Лутугинского района Евгений Бондар РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T13:13

2023-10-25T13:13

2023-10-25T13:13

луганская народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799870349_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_9bc1b360114decc2bdbda0d634cbd2d1.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украинская армия нанесла удар по поселку Белореченский в ЛНР, жертв нет, повреждена гражданская инфраструктура, сообщил глава Лутугинского района Евгений Бондар в своем Telegram-канале. "ВСУ нанесли ракетный удар по мирному поселку Белореченский. Держу на контроле восстановление объектов после атаки укронацистов", - написал Бондар. Он уточнил, что в результате удара поврежден газопровод. Более 700 абонентов остались без газоснабжения. "Пострадали школа, детский сад, дом культуры, многоквартирный и частный жилой сектор. К счастью, обошлось без жертв", - сообщил глава района.

https://ria.ru/20231018/lnr-1903694070.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия