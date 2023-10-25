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ВСУ нанесли ракетный удар по поселку в ЛНР - РИА Новости, 25.10.2023
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13:13 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/udar-1905134303.html
ВСУ нанесли ракетный удар по поселку в ЛНР
ВСУ нанесли ракетный удар по поселку в ЛНР - РИА Новости, 25.10.2023
ВСУ нанесли ракетный удар по поселку в ЛНР
Украинская армия нанесла удар по поселку Белореченский в ЛНР, жертв нет, повреждена гражданская инфраструктура, сообщил глава Лутугинского района Евгений Бондар РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T13:13
2023-10-25T13:13
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украинская армия нанесла удар по поселку Белореченский в ЛНР, жертв нет, повреждена гражданская инфраструктура, сообщил глава Лутугинского района Евгений Бондар в своем Telegram-канале. "ВСУ нанесли ракетный удар по мирному поселку Белореченский. Держу на контроле восстановление объектов после атаки укронацистов", - написал Бондар. Он уточнил, что в результате удара поврежден газопровод. Более 700 абонентов остались без газоснабжения. "Пострадали школа, детский сад, дом культуры, многоквартирный и частный жилой сектор. К счастью, обошлось без жертв", - сообщил глава района.
https://ria.ru/20231018/lnr-1903694070.html
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ нанесли ракетный удар по поселку в ЛНР

Украинские военные нанесли ракетный удар по поселку Белореченский в ЛНР

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украинская армия нанесла удар по поселку Белореченский в ЛНР, жертв нет, повреждена гражданская инфраструктура, сообщил глава Лутугинского района Евгений Бондар в своем Telegram-канале.
"ВСУ нанесли ракетный удар по мирному поселку Белореченский. Держу на контроле восстановление объектов после атаки укронацистов", - написал Бондар.
Он уточнил, что в результате удара поврежден газопровод. Более 700 абонентов остались без газоснабжения. "Пострадали школа, детский сад, дом культуры, многоквартирный и частный жилой сектор. К счастью, обошлось без жертв", - сообщил глава района.
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