https://ria.ru/20231025/tsar-1905197957.html
Членов "Союза за мир" заподозрили в похищении детей на юго-востоке ЦАР
Членов "Союза за мир" заподозрили в похищении детей на юго-востоке ЦАР - РИА Новости, 25.10.2023
Членов "Союза за мир" заподозрили в похищении детей на юго-востоке ЦАР
Вооруженные люди похитили восьмерых школьников на юго-востоке Центральноафриканской Республики (ЦАР), сообщил РИА Новости местный депутат Эрик Бьодиги. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T16:55
2023-10-25T16:55
2023-10-25T16:55
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БАНГИ, 25 окт - РИА Новости. Вооруженные люди похитили восьмерых школьников на юго-востоке Центральноафриканской Республики (ЦАР), сообщил РИА Новости местный депутат Эрик Бьодиги. По словам депутата, нападение в префектуре Верхнее Мбому совершили элементы группировки "Союза за мир в ЦАР", которые проникли в супрефектуру Земио, после того как были вытеснены военными из супрефектуры Мбоки. "Они заняли бывшую базу другой группировки. Повсюду на дорогах они расставляют незаконные барьеры. Несколько школьников возвращались с каникул, и они похитили четырех девочек и четырех мальчиков. Теперь они требуют от родителей выкуп в размере 100 тысяч франков КФА (160 долларов) за каждого ребенка", - сказал депутат. Он заявил, что в супрефектуре Земио в течение семи лет не появлялись солдаты, полиция или жандармерия. Он призвал правительство принять меры и в ближайшие несколько дней направить в регион подразделения вооруженных сил ЦАР, чтобы население чувствовало себя в безопасности.
https://ria.ru/20230827/tsar-1892478205.html
https://ria.ru/20230808/tsar-1888824307.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цар
Членов "Союза за мир" заподозрили в похищении детей на юго-востоке ЦАР
Членов "Союза за мир" заподозрили в похищении восьми детей на юго-востоке ЦАР
БАНГИ, 25 окт - РИА Новости. Вооруженные люди похитили восьмерых школьников на юго-востоке Центральноафриканской Республики (ЦАР), сообщил РИА Новости местный депутат Эрик Бьодиги.
По словам депутата, нападение в префектуре Верхнее Мбому совершили элементы группировки "Союза за мир в ЦАР", которые проникли в супрефектуру Земио, после того как были вытеснены военными из супрефектуры Мбоки.
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"Они заняли бывшую базу другой группировки. Повсюду на дорогах они расставляют незаконные барьеры. Несколько школьников возвращались с каникул, и они похитили четырех девочек и четырех мальчиков. Теперь они требуют от родителей выкуп в размере 100 тысяч франков КФА (160 долларов) за каждого ребенка", - сказал депутат.
Он заявил, что в супрефектуре Земио в течение семи лет не появлялись солдаты, полиция или жандармерия. Он призвал правительство принять меры и в ближайшие несколько дней направить в регион подразделения вооруженных сил ЦАР
, чтобы население чувствовало себя в безопасности.
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