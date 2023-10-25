https://ria.ru/20231025/tsar-1905197957.html

Членов "Союза за мир" заподозрили в похищении детей на юго-востоке ЦАР

Членов "Союза за мир" заподозрили в похищении детей на юго-востоке ЦАР - РИА Новости, 25.10.2023

Членов "Союза за мир" заподозрили в похищении детей на юго-востоке ЦАР

Вооруженные люди похитили восьмерых школьников на юго-востоке Центральноафриканской Республики (ЦАР), сообщил РИА Новости местный депутат Эрик Бьодиги. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T16:55

2023-10-25T16:55

2023-10-25T16:55

в мире

цар

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БАНГИ, 25 окт - РИА Новости. Вооруженные люди похитили восьмерых школьников на юго-востоке Центральноафриканской Республики (ЦАР), сообщил РИА Новости местный депутат Эрик Бьодиги. По словам депутата, нападение в префектуре Верхнее Мбому совершили элементы группировки "Союза за мир в ЦАР", которые проникли в супрефектуру Земио, после того как были вытеснены военными из супрефектуры Мбоки. "Они заняли бывшую базу другой группировки. Повсюду на дорогах они расставляют незаконные барьеры. Несколько школьников возвращались с каникул, и они похитили четырех девочек и четырех мальчиков. Теперь они требуют от родителей выкуп в размере 100 тысяч франков КФА (160 долларов) за каждого ребенка", - сказал депутат. Он заявил, что в супрефектуре Земио в течение семи лет не появлялись солдаты, полиция или жандармерия. Он призвал правительство принять меры и в ближайшие несколько дней направить в регион подразделения вооруженных сил ЦАР, чтобы население чувствовало себя в безопасности.

https://ria.ru/20230827/tsar-1892478205.html

https://ria.ru/20230808/tsar-1888824307.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, цар