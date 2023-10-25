https://ria.ru/20231025/trevoga-1905053880.html

В Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.10.2023

В Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T00:04

2023-10-25T00:04

2023-10-25T00:09

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее сообщалось о сигналах тревоги в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины.По данным карты, тревогу в Киевской области объявили в 23.59 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231024/kiev-1904878548.html

киевская область

украина

харьковская область

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киевская область, вооруженные силы рф, украина, харьковская область, в мире