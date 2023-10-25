https://ria.ru/20231025/tramp-1905062643.html

СМИ: в случае победы Трампа на выборах помощь Украине сильно сократится

СМИ: в случае победы Трампа на выборах помощь Украине сильно сократится - РИА Новости, 25.10.2023

СМИ: в случае победы Трампа на выборах помощь Украине сильно сократится

Возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в следующем году может представлять серьезную угрозу для жизнеобеспечения Украины, Киев... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T03:42

2023-10-25T03:42

2023-10-25T04:07

дональд трамп

нато

джо байден

сергей лавров

россия

сша

украина

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в следующем году может представлять серьезную угрозу для жизнеобеспечения Украины, Киев столкнется со значительным сокращением финансирования извне, считает колумнист газеты Washington Post Ли Хокстейдер. "Союзники Киева направили поток военной и другой помощи на сумму более 230 миллиардов долларов. В течение следующих 20 месяцев вероятность того, что Киев получит хоть что-то близкое к этой сумме, равна нулю", - отмечает Хокстейдер. По словам колумниста, в Европе готовятся к возможной победе Трампа на выборах и последующему сокращению финансовой помощи Украине. "Это побудило обеспокоенных западных лидеров начать разработку стратегий, призванных обеспечить надежную защиту Украины", - отметил автор статьи, добавив, что европейские страны не смогут заполнить пробел, который возникнет в случае отсутствия американской военной помощи, которая представляет собой "почти половину всей помощи, направляемой на Украину". Белый дом ранее на этой неделе сообщил, что президент США Джо Байден запрашивает у конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов - для Израиля. До этого он выступил с телеобращением к нации, в котором призвал конгресс дать ему возможность для продолжения бесперебойных поставок оружия Украине. Байден направил в Капитолий экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231019/gaza-1903772867.html

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дональд трамп, нато, джо байден, сергей лавров, россия, сша, украина