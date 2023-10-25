https://ria.ru/20231025/tovarooborot-1905174780.html
Мишустин оценил рост товарооборота между Россией и Китаем
Мишустин оценил рост товарооборота между Россией и Китаем - РИА Новости, 25.10.2023
Мишустин оценил рост товарооборота между Россией и Китаем
Товарооборот России и Китая в январе-сентябре вырос на 27%, до 16 триллионов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:33
2023-10-25T15:33
2023-10-25T15:46
россия
китай
михаил мишустин
экономика
ли цян
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БИШКЕК, 25 окт - РИА Новости. Товарооборот России и Китая в январе-сентябре вырос на 27%, до 16 триллионов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном."В прошлом году взаимный торговый оборот вышел на рекордный уровень. В январе-сентябре объем торговли увеличился еще на 27%, это по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 16 триллионов российских рублей, или 1 триллиона 200 миллиардов китайских юаней", - сказал Мишустин.Он добавил, что две страны укрепляют партнерство в энергетической сфере: увеличиваются поставки в Китай российской нефти, природного газа, угля, электроэнергии. "Наращиваем также кооперацию в промышленности, готовим новые совместные проекты, имеются и широкие возможности для взаимодействия в области сквозных технологий. Мы также ускоряем развитие транспортно-логистических маршрутов, приграничной инфраструктуры, увеличиваем экспорт российской сельскохозяйственной продукции, и в январе-августе объем поставок вырос почти в два раза: до 500 миллиардов рублей, или более 35 миллиардов юаней", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20231016/tovarooborot-1902976389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, михаил мишустин, экономика, ли цян
Россия, Китай, Михаил Мишустин, Экономика, Ли Цян
Мишустин оценил рост товарооборота между Россией и Китаем
Мишустин: товарооборот между Россией и Китаем в январе-сентябре вырос на 27%
БИШКЕК, 25 окт - РИА Новости. Товарооборот России и Китая в январе-сентябре вырос на 27%, до 16 триллионов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
«
"В прошлом году взаимный торговый оборот вышел на рекордный уровень. В январе-сентябре объем торговли увеличился еще на 27%, это по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 16 триллионов российских рублей, или 1 триллиона 200 миллиардов китайских юаней", - сказал Мишустин
.
Он добавил, что две страны укрепляют партнерство в энергетической сфере: увеличиваются поставки в Китай российской нефти, природного газа, угля, электроэнергии. "Наращиваем также кооперацию в промышленности, готовим новые совместные проекты, имеются и широкие возможности для взаимодействия в области сквозных технологий. Мы также ускоряем развитие транспортно-логистических маршрутов, приграничной инфраструктуры, увеличиваем экспорт российской сельскохозяйственной продукции, и в январе-августе объем поставок вырос почти в два раза: до 500 миллиардов рублей, или более 35 миллиардов юаней", - сказал Мишустин.
Путин оценил перспективы роста товарооборота Китая и России