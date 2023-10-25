https://ria.ru/20231025/toponimy-1905063857.html

СМИ: в Google Maps около КПП "Рафах" появились антиизраильские топонимы

СМИ: в Google Maps около КПП "Рафах" появились антиизраильские топонимы - РИА Новости, 25.10.2023

СМИ: в Google Maps около КПП "Рафах" появились антиизраильские топонимы

Пользователи Google Maps столкнулись с десятками антиизраильских топонимов на картах около КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T04:44

2023-10-25T04:44

2023-10-25T04:44

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пользователи Google Maps столкнулись с десятками антиизраильских топонимов на картах около КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом, сообщает телеканал CNN. "Когда пользователи Google Maps во вторник направлялись на пограничный переход "Рафах" между Газой и Египтом, они могли видеть названия населенных пунктов, которые включали в себя "К черту Израиль" и "Да проклянет господь израильский Иерусалим", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечает CNN, кибер-активисты, вероятно, воспользовались функцией Google Maps, которая позволяет людям создавать и размещать информацию о компаниях и достопримечательностях, которые отображаются в сервисе. При этом нет никаких свидетельств того, что какие-либо системы Google были взломаны. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231024/gaza-1904833022.html

https://ria.ru/20231025/gaza-1905060428.html

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израиль, россия, в мире, египет, владимир путин, google, хамас, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году