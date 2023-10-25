https://ria.ru/20231025/tayvan-1905067525.html
Тайвань за сутки отследил 19 воздушных судов китайской армии вблизи острова
Тайвань за сутки отследил 19 воздушных судов китайской армии вблизи острова - РИА Новости, 25.10.2023
Тайвань за сутки отследил 19 воздушных судов китайской армии вблизи острова
Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 16 воздушных судов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T06:33
2023-10-25T06:33
2023-10-25T06:33
нэнси пелоси
народно-освободительная армия китая
тайвань
китай
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863410304_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_88ef885e9fdecf467c1a77dea702a3f1.jpg
ПЕКИН, 25 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 16 воздушных судов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления тайваньского оборонного ведомства. "По состоянию на 6.00 (1.00 мск - ред.) 25 октября (вокруг Тайваня - ред.) были зафиксированы 19 воздушных судов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Указано, что шесть воздушных судов китайской армии вошли в опознавательную зону ПВО острова, включая противолодочный самолет Y-8 ASW, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, вертолет Z-9 ASW, стратегический бомбардировщик H-6. Как отмечает оборонное ведомство острова, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230705/tayvan-1882360943.html
тайвань
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863410304_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_a52e2e7c10620576a7b338b54d5edd67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, тайвань, китай, сша, в мире
Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая, Тайвань, Китай, США, В мире
Тайвань за сутки отследил 19 воздушных судов китайской армии вблизи острова
Тайвань за сутки отследил 19 воздушных судов и шесть кораблей НОАК
ПЕКИН, 25 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 16 воздушных судов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления тайваньского оборонного ведомства.
«
"По состоянию на 6.00 (1.00 мск - ред.) 25 октября (вокруг Тайваня - ред.) были зафиксированы 19 воздушных судов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Указано, что шесть воздушных судов китайской армии вошли в опознавательную зону ПВО острова, включая противолодочный самолет Y-8 ASW, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, вертолет Z-9 ASW, стратегический бомбардировщик H-6.
Как отмечает оборонное ведомство острова, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
СМИ: жители Тайваня не хотят жертвовать собой в конфликте с Китаем