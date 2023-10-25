"Яндекс Такси" стал запрещать в Москве посадку в местах без стоянок
"Яндекс Такси" стал уведомлять москвичей о запрете вызова в места без стоянок
Автомобили такси в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сервис "Яндекс Такси" стал уведомлять пользователей о запрете вызова машины в местах, где остановка запрещена - подобную функцию обнаружили у себя жители Москвы, убедился корреспондент РИА Новости.
"Остановка в этом месте запрещена. По правилам дорожного движения машины не могут здесь останавливаться", - говорится в уведомлении в приложении для вызова такси. Там же предлагается найти ближайшую точку, где можно вызвать такси.
В пресс-службе "Яндекс Go" РИА Новости сообщили, что такой алгоритм пока что работает на нескольких улицах Москвы, но вскоре зона его работы расширится. "Соблюдение правил дорожного движения – важнейший приоритет в сервисе. Это гарантирует безопасность и водителю, и пассажиру. В Москве есть несколько оживленных улиц, где стоянка автомобилей запрещена, например, Новый Арбат. Если пользователь пытается заказать туда машину, приложение предложит ему пройтись несколько метров до точки, где ограничений на стоянку машин нет. В этом случае водитель сможет припарковаться, не создавая трудностей другим участникам движения, а пассажир – с комфортом сесть в автомобиль", - рассказали в сервисе.