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СМИ: фон дер Ляйен и Мишель устроили скандал из-за Израиля - РИА Новости, 25.10.2023
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11:54 25.10.2023 (обновлено: 12:51 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/ssora-1905114929.html
СМИ: фон дер Ляйен и Мишель устроили скандал из-за Израиля
СМИ: фон дер Ляйен и Мишель устроили скандал из-за Израиля - РИА Новости, 25.10.2023
СМИ: фон дер Ляйен и Мишель устроили скандал из-за Израиля
Между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем разгорелся конфликт из-за того, что руководство ЕК не учитывает согласованную РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T11:54
2023-10-25T12:51
в мире
ближний восток
сша
израиль
урсула фон дер ляйен
шарль мишель
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем разгорелся конфликт из-за того, что руководство ЕК не учитывает согласованную позицию стран ЕС по войне на Ближнем Востоке, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники."Это (раскол. — Прим. ред.) стало очевидным в США, где оба лидера провели раздельные встречи с Байденом. &lt;…&gt; И вражда последовала за ними домой, где на этой неделе глава ЕК проводит большой международный саммит, на который, по словам представителя Шарля Мишеля, фон дер Ляйен не пригласила своего коллегу", — говорится в материале.Конфликт, которые многие дипломаты назвали "постыдным расколом", возник на фоне заявлений фон дер Ляйен о полной поддержке Израиля в войне с ХАМАС, однако на тот момент европейские страны уже согласовали совместную позицию по гуманитарной ситуации в Газе, которую она не отразила должным образом, отметил автор статьи."Действия фон дер Ляйен вызвали у нее разногласия с коллегами по протоколу и по существу: многие государства-члены в частном порядке обвинили ее в том, что она не смогла должным образом упомянуть о гуманитарной ситуации в секторе Газа, которой Совет должен уделять более пристальное внимание", — указывается в публикации.Ранее издание Politico сообщало, что политики стран Евросоюза уже обвиняли фон дер Ляйен в превышении полномочий. По словам источников издания, недовольство назревало давно. В частности, они указали на начатое ей антисубсидийное расследование в отношении китайских электромобилей, а также на заявления о готовности выделить Тунису 900 миллионов евро на борьбу с миграционным кризисом. Эти и другие решения, по данным Politico, были приняты без согласования с членами ЕС.
https://ria.ru/20231025/palestina-1905102401.html
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в мире, ближний восток, сша, израиль, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, еврокомиссия, евросоюз, politico, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ближний Восток, США, Израиль, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель, Еврокомиссия, Евросоюз, Politico, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: фон дер Ляйен и Мишель устроили скандал из-за Израиля

Bloomberg: между главами Еврокомиссии и Евросовета случилась ссора из-за Израиля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем разгорелся конфликт из-за того, что руководство ЕК не учитывает согласованную позицию стран ЕС по войне на Ближнем Востоке, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.
"Это (раскол. — Прим. ред.) стало очевидным в США, где оба лидера провели раздельные встречи с Байденом. <…> И вражда последовала за ними домой, где на этой неделе глава ЕК проводит большой международный саммит, на который, по словам представителя Шарля Мишеля, фон дер Ляйен не пригласила своего коллегу", — говорится в материале.
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Конфликт, которые многие дипломаты назвали "постыдным расколом", возник на фоне заявлений фон дер Ляйен о полной поддержке Израиля в войне с ХАМАС, однако на тот момент европейские страны уже согласовали совместную позицию по гуманитарной ситуации в Газе, которую она не отразила должным образом, отметил автор статьи.
"Действия фон дер Ляйен вызвали у нее разногласия с коллегами по протоколу и по существу: многие государства-члены в частном порядке обвинили ее в том, что она не смогла должным образом упомянуть о гуманитарной ситуации в секторе Газа, которой Совет должен уделять более пристальное внимание", — указывается в публикации.
Ранее издание Politico сообщало, что политики стран Евросоюза уже обвиняли фон дер Ляйен в превышении полномочий. По словам источников издания, недовольство назревало давно. В частности, они указали на начатое ей антисубсидийное расследование в отношении китайских электромобилей, а также на заявления о готовности выделить Тунису 900 миллионов евро на борьбу с миграционным кризисом. Эти и другие решения, по данным Politico, были приняты без согласования с членами ЕС.
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В миреБлижний ВостокСШАИзраильУрсула фон дер ЛяйенШарль МишельЕврокомиссияЕвросоюзPoliticoОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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