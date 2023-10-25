СМИ: фон дер Ляйен и Мишель устроили скандал из-за Израиля
Bloomberg: между главами Еврокомиссии и Евросовета случилась ссора из-за Израиля
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем разгорелся конфликт из-за того, что руководство ЕК не учитывает согласованную позицию стран ЕС по войне на Ближнем Востоке, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.
"Это (раскол. — Прим. ред.) стало очевидным в США, где оба лидера провели раздельные встречи с Байденом. <…> И вражда последовала за ними домой, где на этой неделе глава ЕК проводит большой международный саммит, на который, по словам представителя Шарля Мишеля, фон дер Ляйен не пригласила своего коллегу", — говорится в материале.
Конфликт, которые многие дипломаты назвали "постыдным расколом", возник на фоне заявлений фон дер Ляйен о полной поддержке Израиля в войне с ХАМАС, однако на тот момент европейские страны уже согласовали совместную позицию по гуманитарной ситуации в Газе, которую она не отразила должным образом, отметил автор статьи.
"Действия фон дер Ляйен вызвали у нее разногласия с коллегами по протоколу и по существу: многие государства-члены в частном порядке обвинили ее в том, что она не смогла должным образом упомянуть о гуманитарной ситуации в секторе Газа, которой Совет должен уделять более пристальное внимание", — указывается в публикации.
Ранее издание Politico сообщало, что политики стран Евросоюза уже обвиняли фон дер Ляйен в превышении полномочий. По словам источников издания, недовольство назревало давно. В частности, они указали на начатое ей антисубсидийное расследование в отношении китайских электромобилей, а также на заявления о готовности выделить Тунису 900 миллионов евро на борьбу с миграционным кризисом. Эти и другие решения, по данным Politico, были приняты без согласования с членами ЕС.