https://ria.ru/20231025/ssha-1905118028.html

СМИ: США пользуются задержкой Израиля с операцией в Газе для переброски сил

СМИ: США пользуются задержкой Израиля с операцией в Газе для переброски сил - РИА Новости, 25.10.2023

СМИ: США пользуются задержкой Израиля с операцией в Газе для переброски сил

США пользуются заминкой Израиля с наземным наступлением в секторе Газа, чтобы перебросить в регион системы обороны на фоне растущих опасений, что Иран и те, кто РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T12:09

2023-10-25T12:09

2023-10-25T12:09

энтони блинкен

россия

израиль

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

министерство обороны сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902497155_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6aed852e451d498042cb321cd5dacf34.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. США пользуются заминкой Израиля с наземным наступлением в секторе Газа, чтобы перебросить в регион системы обороны на фоне растущих опасений, что Иран и те, кто его поддерживает, будут усиливать атаки на американские силы после начала израильской операции, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников. "США использует задержку Израиля с началом наземного наступления в Газе, чтобы доставить систему обороны в регион на фоне роста опасений, что Иран и его посредники будут усиливать атаки на американские силы США и интересы союзников после начала вторжения", - пишет издание. Данные меры США направлены на то, чтобы усилить свою безопасность в регионе и создать достаточный оборонный потенциал для сдерживания Ирана, отмечает Financial Times. По данным издания, чиновники и специалисты по выработке военной стратегии в Вашингтоне приветствовали паузу, взятую Армией обороны Израиля, заявив, что она дала США время направить в регион средства противовоздушной обороны, дополнительный персонал и корабли, чтобы "защитить свой народ и сдержать Тегеран по мере эскалации напряженности во всем регионе". Как пишет Financial Times, по оценкам США, меры по усилению присутствия в регионе за последние две неделе, помогли держать Иран в стороне от конфликта, однако угроза все еще сохраняется. "То, что мы видим, вызывает беспокойство. У нас есть указания на то, что в регионе есть группы, желающие эскалации, и именно поэтому мы усилили наше военное присутствие", - приводит издание слова неназванного высокопоставленного американского чиновника. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило РИА Новости, что более 20 американских военнослужащих получили ранения в участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке. Во вторник представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские войска за последнюю неделю по меньшей мере десять раз подвергались атакам в Ираке и три - в Сирии с применением ракет и беспилотников. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее на заседании СБ ООН заявлял, что США не хотят войны с Ираном, но ответят в случае атаки на своих представителей в ходе текущего конфликта на Ближнем Востоке. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231024/ataka-1904886549.html

https://ria.ru/20231024/izrail-1904909752.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

энтони блинкен, россия, израиль, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство обороны сша, в мире