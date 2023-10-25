https://ria.ru/20231025/spetsoperatsiya-1905160092.html

Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 25.10.2023

Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении

Российские военнослужащие за сутки отразили пять атак украинских штурмовых групп на запорожском направлении, потери противника составили до 85 солдат и четыре... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T14:34

2023-10-25T14:34

2023-10-25T14:36

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки отразили пять атак украинских штурмовых групп на запорожском направлении, потери противника составили до 85 солдат и четыре танка, сообщили в среду в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 82-й механизированной и 65-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - говорится в сводке."Суточные потери противника составили до 85 военнослужащих, четыре танка, пять боевых бронированных машин и два автомобиля", - добавили в МО РФ.Кроме того, поражены две артиллерийские системы М777 производства США, гаубица Д-20 и американское орудие М119.

https://ria.ru/20231025/vsu-1905156124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, сша