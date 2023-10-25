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Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 25.10.2023
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие за сутки отразили пять атак украинских штурмовых групп на запорожском направлении, потери противника составили до 85 солдат и четыре... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T14:34
2023-10-25T14:34
2023-10-25T14:36
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки отразили пять атак украинских штурмовых групп на запорожском направлении, потери противника составили до 85 солдат и четыре танка, сообщили в среду в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 82-й механизированной и 65-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - говорится в сводке."Суточные потери противника составили до 85 военнослужащих, четыре танка, пять боевых бронированных машин и два автомобиля", - добавили в МО РФ.Кроме того, поражены две артиллерийские системы М777 производства США, гаубица Д-20 и американское орудие М119.
https://ria.ru/20231025/vsu-1905156124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, США
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: ВС России отразили пять атак ВСУ в районе Вербового и Работино