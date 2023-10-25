https://ria.ru/20231025/spetsoperatsiya-1905156604.html

В Минобороны рассказали о потерях украинских войск на двух направлениях

В Минобороны рассказали о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 25.10.2023

В Минобороны рассказали о потерях украинских войск на двух направлениях

Войска Украины за сутки на купянском и краснолиманском направлениях потеряли около 170 военнослужащих в ходе 18 безуспешных атак, сообщили в среду в сводке... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T14:28

2023-10-25T14:28

2023-10-25T14:38

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

луганская народная республика

харьковская область

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Войска Украины за сутки на купянском и краснолиманском направлениях потеряли около 170 военнослужащих в ходе 18 безуспешных атак, сообщили в среду в сводке Минобороны РФ.На купянском направлении "Западная" группировка войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила 15 атак подразделений 14-й, 32-й, 43-й, 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 101-й бригады теробороны в районах Тимковки, Синьковки Харьковской области и Надии ЛНР."Потери противника составили более 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М777 производства США и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Кроме того, в районах населенных пунктов Волчанск и Огурцово Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ", - сказали в Минобороны.На краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразила три атаки штурмовых групп 15-го полка нацгвардии Украины, а также 67-й механизированной бригады ВСУ в районах Григоровки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. В районе Торского ДНР нанесено огневое поражение живой силе и технике 63-й механизированной бригады ВСУ."Уничтожено до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html

луганская народная республика

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика, харьковская область