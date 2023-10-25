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ВС России уничтожили две группы украинских диверсантов в районе Вербового

ВС России уничтожили две группы украинских диверсантов в районе Вербового - РИА Новости, 25.10.2023

ВС России уничтожили две группы украинских диверсантов в районе Вербового

Две группы украинских диверсантов уничтожены в районе села Вербовое на линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T11:44

2023-10-25T11:44

2023-10-25T11:44

специальная военная операция на украине

воздушно-десантные войска россии

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Две группы украинских диверсантов уничтожены в районе села Вербовое на линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Две украинские ДРГ на Ореховском направлении в районе села Вербовое в составе по пять-семь человек были выявлены нашей разведкой и сначала в стрелковом бою отбиты, а затем как минимум половина из них уничтожена, оставшиеся в живых бежали назад", - сказал Рогов.По его словам, продвижения противника не допущено, российские войска удерживают свои позиции и успешно контратакуют. В районе Вербового разведывательные подразделения ВДВ обнаружили выдвижение колонны украинской техники в составе двух танков и бронемашины, спецназ метким пуском управляемой ракеты из ПТРК уничтожил один из танков, а второй танк и бронеавтомобиль спешно развернулись и покинули поле боя, сообщало утром Минобороны РФ.

запорожская область

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воздушно-десантные войска россии, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф