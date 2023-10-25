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ВС России уничтожили две группы украинских диверсантов в районе Вербового - РИА Новости, 25.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:44 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/spetsoperatsiya-1905112267.html
ВС России уничтожили две группы украинских диверсантов в районе Вербового
ВС России уничтожили две группы украинских диверсантов в районе Вербового - РИА Новости, 25.10.2023
ВС России уничтожили две группы украинских диверсантов в районе Вербового
Две группы украинских диверсантов уничтожены в районе села Вербовое на линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T11:44
2023-10-25T11:44
специальная военная операция на украине
воздушно-десантные войска россии
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Две группы украинских диверсантов уничтожены в районе села Вербовое на линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. &quot;Две украинские ДРГ на Ореховском направлении в районе села Вербовое в составе по пять-семь человек были выявлены нашей разведкой и сначала в стрелковом бою отбиты, а затем как минимум половина из них уничтожена, оставшиеся в живых бежали назад&quot;, - сказал Рогов.По его словам, продвижения противника не допущено, российские войска удерживают свои позиции и успешно контратакуют. В районе Вербового разведывательные подразделения ВДВ обнаружили выдвижение колонны украинской техники в составе двух танков и бронемашины, спецназ метким пуском управляемой ракеты из ПТРК уничтожил один из танков, а второй танк и бронеавтомобиль спешно развернулись и покинули поле боя, сообщало утром Минобороны РФ.
запорожская область
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воздушно-десантные войска россии, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-десантные войска России, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили две группы украинских диверсантов в районе Вербового

Рогов: ВС России уничтожили две группы украинских диверсантов в районе Вербового

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Две группы украинских диверсантов уничтожены в районе села Вербовое на линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
«

"Две украинские ДРГ на Ореховском направлении в районе села Вербовое в составе по пять-семь человек были выявлены нашей разведкой и сначала в стрелковом бою отбиты, а затем как минимум половина из них уничтожена, оставшиеся в живых бежали назад", - сказал Рогов.

По его словам, продвижения противника не допущено, российские войска удерживают свои позиции и успешно контратакуют.
В районе Вербового разведывательные подразделения ВДВ обнаружили выдвижение колонны украинской техники в составе двух танков и бронемашины, спецназ метким пуском управляемой ракеты из ПТРК уничтожил один из танков, а второй танк и бронеавтомобиль спешно развернулись и покинули поле боя, сообщало утром Минобороны РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
24 октября, 16:23
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВоздушно-десантные войска РоссииЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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