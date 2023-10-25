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Рязанская область увеличит социальные расходы в 2024 году, заявил Малков - РИА Новости, 25.10.2023
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Рязанская область
Рязанская область
 
13:49 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/sotsraskhody-1905145615.html
Рязанская область увеличит социальные расходы в 2024 году, заявил Малков
Рязанская область увеличит социальные расходы в 2024 году, заявил Малков - РИА Новости, 25.10.2023
Рязанская область увеличит социальные расходы в 2024 году, заявил Малков
Увеличение социальных расходов, в том числе на поддержку малообеспеченных групп населения, при сохранении "программ развития" предусмотрено проектом бюджета... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T13:49
2023-10-25T13:49
рязанская область
экономика
павел малков
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РЯЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Увеличение социальных расходов, в том числе на поддержку малообеспеченных групп населения, при сохранении "программ развития" предусмотрено проектом бюджета Рязанской области на следующий год, сообщил губернатор Павел Малков по итогам заседания правительства региона. "Задача – сохранить рост экономики, благодаря этому у нас появятся некоторые дополнительные возможности, так же, как и в текущем году. Мы постоянно вносили изменения в бюджет под реализацию новых проектов развития, рассчитываем, что и в следующем году это будет продолжаться. Мы сохраняем все программы развития и социальную ориентированность бюджета. Социальные расходы в следующем году мы не просто сохраняем, а даже увеличиваем, наращиваем, в том числе на поддержку малообеспеченных категорий граждан", - цитирует Павла Малкова его пресс-служба. Губернатор отметил, что в 2024 году запланированы расходы на строительство и ремонт инфраструктуры социальной сферы. Это касается создания и модернизации школ, спортивных объектов, учреждений культуры. В тесном взаимодействии с федеральными ведомствами, при поддержке депутата Госдумы РФ от Рязанской области Андрея Макарова сейчас ведется работа по возможностям выделения региону дополнительного финансирования на эти цели. Опорными направлениями в прогнозе социально-экономического развития Рязанской области на трехлетний период, по словам главы региона, остаются промышленность и сельское хозяйство, где сохраняются серьезные, опережающие темпы роста, которые остаются выше среднероссийских значений. "Наша задача – создать крепкий экономический фундамент, а на нем уже можно строить все остальное. Развивается экономика, значит, и все остальное тоже будет. Социальная сфера, новые объекты инфраструктуры, благоустройство в городах и населенных пунктах. И в целом все, что мы запланировали, можно будет реализовывать", – добавил Павел Малков.
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экономика, павел малков
Рязанская область, Экономика, Павел Малков
Рязанская область увеличит социальные расходы в 2024 году, заявил Малков

Малков: Рязанская область увеличит социальные расходы в 2024 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Павел Малков. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Увеличение социальных расходов, в том числе на поддержку малообеспеченных групп населения, при сохранении "программ развития" предусмотрено проектом бюджета Рязанской области на следующий год, сообщил губернатор Павел Малков по итогам заседания правительства региона.
"Задача – сохранить рост экономики, благодаря этому у нас появятся некоторые дополнительные возможности, так же, как и в текущем году. Мы постоянно вносили изменения в бюджет под реализацию новых проектов развития, рассчитываем, что и в следующем году это будет продолжаться. Мы сохраняем все программы развития и социальную ориентированность бюджета. Социальные расходы в следующем году мы не просто сохраняем, а даже увеличиваем, наращиваем, в том числе на поддержку малообеспеченных категорий граждан", - цитирует Павла Малкова его пресс-служба.
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Рязанский губернатор назвал АПК региона современным и технологичным
20 октября, 20:51
Губернатор отметил, что в 2024 году запланированы расходы на строительство и ремонт инфраструктуры социальной сферы. Это касается создания и модернизации школ, спортивных объектов, учреждений культуры. В тесном взаимодействии с федеральными ведомствами, при поддержке депутата Госдумы РФ от Рязанской области Андрея Макарова сейчас ведется работа по возможностям выделения региону дополнительного финансирования на эти цели.
Опорными направлениями в прогнозе социально-экономического развития Рязанской области на трехлетний период, по словам главы региона, остаются промышленность и сельское хозяйство, где сохраняются серьезные, опережающие темпы роста, которые остаются выше среднероссийских значений.
"Наша задача – создать крепкий экономический фундамент, а на нем уже можно строить все остальное. Развивается экономика, значит, и все остальное тоже будет. Социальная сфера, новые объекты инфраструктуры, благоустройство в городах и населенных пунктах. И в целом все, что мы запланировали, можно будет реализовывать", – добавил Павел Малков.
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Рязанские экспортеры не отказываются от планов развития, заявил Малков
19 октября, 21:59
 
Рязанская областьЭкономикаПавел Малков
 
 
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