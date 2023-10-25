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Ярославская область восстановила семь соцобъектов в Запорожской области - РИА Новости, 25.10.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
17:32 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/sotsobekty-1905209811.html
Ярославская область восстановила семь соцобъектов в Запорожской области
Ярославская область восстановила семь соцобъектов в Запорожской области - РИА Новости, 25.10.2023
Ярославская область восстановила семь соцобъектов в Запорожской области
Строители из Ярославской области восстановили семь соцобъектов в подшефном региону Акимовском районе Запорожской области, сообщил губернатор Ярославской области РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:32
2023-10-25T17:32
ярославская область
ярославская область
соцобъекты
запорожская область
благоустройство
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Строители из Ярославской области восстановили семь соцобъектов в подшефном региону Акимовском районе Запорожской области, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Губернатор написал в своем официальном Telegram-канале, что ярославские строители отремонтировали здание многофункционального центра (МФЦ), восстановили четыре школы и детский сад. Теперь, по словам губернатора, дети занимаются в комфортных условиях. При участии Ярославской области обновлен центр предоставления социальных услуг, добавил Михаил Евраев. "Все работы, запланированные Министерством строительства Ярославской области в социальных объектах Акимовского района, выполнены. Спасибо нашим специалистам за профессионализм, оперативность и соучастие! Будем и дальше помогать новым территориям восстанавливать инфраструктуру и развивать условия для комфортной и мирной жизни", - написал губернатор. Восстановление Акимовского МФЦ, как сообщил губернатор, завершено в конце августа. Теперь жителям района больше не нужно выезжать в другие муниципальные образования, чтобы оформить различные документы. Пресс-служба правительства Ярославской области приводит слова и. о. министра строительства Ярославской области Александра Баланцева, который рассказал, что бригада ярославских строителей восстановила в МФЦ порядка 340 квадратных метров. Заменены потолки, полы, проведены финишная отделка помещений, пусконаладка всех инженерных систем. Кроме того, центр оснащен мебелью и техникой, отметил Баланцев.
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ярославская область, соцобъекты, запорожская область, благоустройство, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Соцобъекты, Запорожская область, Благоустройство, Михаил Евраев

Ярославская область восстановила семь соцобъектов в Запорожской области

© Фото : Михаил Евраев/TelegramВосстановленный спортивный зал в школе в Акимовском районе Запорожской области
Восстановленный спортивный зал в школе в Акимовском районе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : Михаил Евраев/Telegram
Восстановленный спортивный зал в школе в Акимовском районе Запорожской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Строители из Ярославской области восстановили семь соцобъектов в подшефном региону Акимовском районе Запорожской области, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Губернатор написал в своем официальном Telegram-канале, что ярославские строители отремонтировали здание многофункционального центра (МФЦ), восстановили четыре школы и детский сад. Теперь, по словам губернатора, дети занимаются в комфортных условиях. При участии Ярославской области обновлен центр предоставления социальных услуг, добавил Михаил Евраев.
"Все работы, запланированные Министерством строительства Ярославской области в социальных объектах Акимовского района, выполнены. Спасибо нашим специалистам за профессионализм, оперативность и соучастие! Будем и дальше помогать новым территориям восстанавливать инфраструктуру и развивать условия для комфортной и мирной жизни", - написал губернатор.
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Восстановление Акимовского МФЦ, как сообщил губернатор, завершено в конце августа. Теперь жителям района больше не нужно выезжать в другие муниципальные образования, чтобы оформить различные документы.
Пресс-служба правительства Ярославской области приводит слова и. о. министра строительства Ярославской области Александра Баланцева, который рассказал, что бригада ярославских строителей восстановила в МФЦ порядка 340 квадратных метров. Заменены потолки, полы, проведены финишная отделка помещений, пусконаладка всех инженерных систем. Кроме того, центр оснащен мебелью и техникой, отметил Баланцев.
 
Ярославская областьЯрославская областьСоцобъектыЗапорожская областьБлагоустройствоМихаил Евраев
 
 
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