https://ria.ru/20231025/sorevnovaniya-1905149421.html
Чернышенко: Казань провела десять тестовых соревнований к "Играм будущего"
Чернышенко: Казань провела десять тестовых соревнований к "Играм будущего" - РИА Новости, 25.10.2023
Чернышенко: Казань провела десять тестовых соревнований к "Играм будущего"
Казань уже приняла 10 фиджитал соревнований и готова к проведению в 2024 году "Игр будущего", для спортсменов, болельщиков и гостей разработаны программа... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T14:04
2023-10-25T14:04
2023-10-25T14:07
республика татарстан
общество
казань
москва
россия
рустам минниханов
дмитрий чернышенко
владимир путин
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КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Казань уже приняла 10 фиджитал соревнований и готова к проведению в 2024 году "Игр будущего", для спортсменов, болельщиков и гостей разработаны программа гостеприимства и уникальный проект "Город будущего", сообщает пресс-служба главы Татарстана. Глава республики Рустам Минниханов в среду встретился в Москве с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко, с которым они обсудили подготовку к международному мультиспортивному турниру "Игры будущего". "Турнир, проводимый по указу президента Владимира Путина, станет первым в мире масштабным событием, где гармонично сочетаются кибер- и физический спорт. Казань готова к проведению "Игр будущего" - в столице Татарстана прошло уже 10 фиджитал соревнований. В тестовых играх приняли участие 178 команд и 1,2 тысячи человек из 48 стран. Больше 60 человек из 27 стран приехали на них по программе "Наблюдатель", - цитирует пресс-служба слова Чернышенко. По словам вице-премьера РФ, для спортсменов, болельщиков и гостей со всего мира разработаны программа гостеприимства и уникальный проект "Город будущего", который станет точкой притяжения для офлайн и онлайн зрителей. В мероприятии будут задействованы более 10 площадок, в том числе международный выставочный центр "Казань Экспо", ледовый дворец спорта "Татнефть Арена", дворец единоборств "Ак Барс", "Академия тенниса", ИТ-парк имени Башира Рамеева, экстрим-парк "Урам" и другие. Минниханов сообщил, что подготовка к "Играм будущего" идет в соответствии с утвержденным планом. В 2023 году на различных объектах спортивной инфраструктуры проведено восемь тестовых мероприятий. В частности, со 2 по 23 октября прошли соревнования по таким дисциплинам, как фиджитал-баскетбол, фиджитал-футбол, фиджитал тактический бой, фиджитал MOBA. "Мы сделаем все для того, чтобы предстоящие в 2024 году "Игры будущего" стали не просто значимым событием в сфере спорта и высоких технологий, но и запомнились спортсменам и зрителям как праздник… Для продвижения турнира мы планируем в рамках международной выставки-форума "Россия" провести мероприятия, приуроченные к дате "100 дней до Игр будущего", - сказал глава Татарстана. Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Участники определят сильнейших в 21 инновационной дисциплине (16 – в основной программе, пять – в расширенной). Соревнования поделены на пять "вызовов" – "Спорт", "Тактика", "Стратегия", "Скорость" и "Технологии". В первых "Играх будущего" ожидается более 1 тысячи участников. Онлайн-зрителями киберсостязаний во всем мире, по прогнозам, станут до 150 миллионов человек.
https://ria.ru/20231011/fedtsentr-1902062723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, казань, москва, россия, рустам минниханов, дмитрий чернышенко, владимир путин
Республика Татарстан, Общество, Казань, Москва, Россия, Рустам Минниханов, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин
КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Казань уже приняла 10 фиджитал соревнований и готова к проведению в 2024 году "Игр будущего", для спортсменов, болельщиков и гостей разработаны программа гостеприимства и уникальный проект "Город будущего", сообщает пресс-служба главы Татарстана.
Глава республики Рустам Минниханов
в среду встретился в Москве
с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко
, с которым они обсудили подготовку к международному мультиспортивному турниру "Игры будущего".
«
"Турнир, проводимый по указу президента Владимира Путина
, станет первым в мире масштабным событием, где гармонично сочетаются кибер- и физический спорт. Казань готова к проведению "Игр будущего" - в столице Татарстана прошло уже 10 фиджитал соревнований. В тестовых играх приняли участие 178 команд и 1,2 тысячи человек из 48 стран. Больше 60 человек из 27 стран приехали на них по программе "Наблюдатель", - цитирует пресс-служба слова Чернышенко.
По словам вице-премьера РФ, для спортсменов, болельщиков и гостей со всего мира разработаны программа гостеприимства и уникальный проект "Город будущего", который станет точкой притяжения для офлайн и онлайн зрителей.
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В мероприятии будут задействованы более 10 площадок, в том числе международный выставочный центр "Казань Экспо", ледовый дворец спорта "Татнефть Арена", дворец единоборств "Ак Барс", "Академия тенниса", ИТ-парк имени Башира Рамеева, экстрим-парк "Урам" и другие.
Минниханов сообщил, что подготовка к "Играм будущего" идет в соответствии с утвержденным планом. В 2023 году на различных объектах спортивной инфраструктуры проведено восемь тестовых мероприятий. В частности, со 2 по 23 октября прошли соревнования по таким дисциплинам, как фиджитал-баскетбол, фиджитал-футбол, фиджитал тактический бой, фиджитал MOBA.
«
"Мы сделаем все для того, чтобы предстоящие в 2024 году "Игры будущего" стали не просто значимым событием в сфере спорта и высоких технологий, но и запомнились спортсменам и зрителям как праздник… Для продвижения турнира мы планируем в рамках международной выставки-форума "Россия" провести мероприятия, приуроченные к дате "100 дней до Игр будущего", - сказал глава Татарстана.
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Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности.
Участники определят сильнейших в 21 инновационной дисциплине (16 – в основной программе, пять – в расширенной). Соревнования поделены на пять "вызовов" – "Спорт", "Тактика", "Стратегия", "Скорость" и "Технологии". В первых "Играх будущего" ожидается более 1 тысячи участников. Онлайн-зрителями киберсостязаний во всем мире, по прогнозам, станут до 150 миллионов человек.