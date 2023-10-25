https://ria.ru/20231025/snegopady-1905226149.html

Москвичей предупредили о снегопадах и ледяном дожде в конце недели

Москвичей предупредили о снегопадах и ледяном дожде в конце недели - РИА Новости, 25.10.2023

Москвичей предупредили о снегопадах и ледяном дожде в конце недели

Снегопады с ледяным дождем ожидаются в Москве в пятницу, начнет формироваться неустойчивый снежный покров высотой до 2-5 сантиметров, осадки продолжатся до... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T18:14

2023-10-25T18:14

2023-10-25T18:14

общество

москва

пензенская область

липецк

евгений тишковец

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Снегопады с ледяным дождем ожидаются в Москве в пятницу, начнет формироваться неустойчивый снежный покров высотой до 2-5 сантиметров, осадки продолжатся до конца выходных, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В четверг на погоду Центральной России станет оказывать влияние теплый атмосферный фронт, который с наступлением сумерек пересечет границу и обрушится осадками на юго-запад ЦФО, а связанная с ним снежная дуга к утру протянется от Смоленщины, через Брянскую, Орловскую, Воронежскую, Липецкую и Тамбовскую области", - рассказал Тишковец.Он отметил, что с наступлением светлого времени суток снежный фронт, смещаясь в северо-восточном направлении, дополнительно накроет Калужскую, Тульскую, Саратовскую, север Волгоградской и запад Пензенской областей. Кроме того, в зоне этого фронта местами пройдет ледяной дождь с диаметром отложений льда до 3-8 миллиметров, с эпицентром в Липецке. "Юг и юго-запад Подмосковья 26 октября станет накрывать снеговыми облаками после 18.00 часов, к 21.00 снег начнется и в западных районах области, а ближе к полуночи станет присыпать и саму Москву. В пятницу, в зоне теплого атмосферного фронта, снегопады в столичном регионе усилятся, температура воздуха ноль - минус 5, днем уже кое-где с вкраплениями ледяного дождя, и около 0, толщина отложений льда на ветвях деревьев и линиях электропередачи может составить от 1 до 4 миллиметров", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что начнет формироваться неустойчивый снежный покров высотой до 2-5 сантиметров. "В субботу, в теплом секторе циклона, осадки продолжатся в смешанной фазе, сохранится вероятность очаговых гололедных явлений. Ночью минус 3 - плюс 2, днем минус 1 - плюс 4. В воскресенье, в тылу циклона, особенно ночью, когда будет минус 2 - плюс 3, не обойдется без зарядов снега, днем осадки ослабеют, и примут незначительный мозаичных характер, минус 1 - плюс 4", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20231025/gololeditsa-1905187779.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, пензенская область, липецк, евгений тишковец, центр "фобос", погода