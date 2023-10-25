Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о снегопадах и ледяном дожде в конце недели - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/snegopady-1905226149.html
Москвичей предупредили о снегопадах и ледяном дожде в конце недели
Москвичей предупредили о снегопадах и ледяном дожде в конце недели - РИА Новости, 25.10.2023
Москвичей предупредили о снегопадах и ледяном дожде в конце недели
Снегопады с ледяным дождем ожидаются в Москве в пятницу, начнет формироваться неустойчивый снежный покров высотой до 2-5 сантиметров, осадки продолжатся до... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T18:14
2023-10-25T18:14
общество
москва
пензенская область
липецк
евгений тишковец
центр "фобос"
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844444856_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc2023ac9a1a01a21d7236e86294555d.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Снегопады с ледяным дождем ожидаются в Москве в пятницу, начнет формироваться неустойчивый снежный покров высотой до 2-5 сантиметров, осадки продолжатся до конца выходных, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. &quot;В четверг на погоду Центральной России станет оказывать влияние теплый атмосферный фронт, который с наступлением сумерек пересечет границу и обрушится осадками на юго-запад ЦФО, а связанная с ним снежная дуга к утру протянется от Смоленщины, через Брянскую, Орловскую, Воронежскую, Липецкую и Тамбовскую области&quot;, - рассказал Тишковец.Он отметил, что с наступлением светлого времени суток снежный фронт, смещаясь в северо-восточном направлении, дополнительно накроет Калужскую, Тульскую, Саратовскую, север Волгоградской и запад Пензенской областей. Кроме того, в зоне этого фронта местами пройдет ледяной дождь с диаметром отложений льда до 3-8 миллиметров, с эпицентром в Липецке. "Юг и юго-запад Подмосковья 26 октября станет накрывать снеговыми облаками после 18.00 часов, к 21.00 снег начнется и в западных районах области, а ближе к полуночи станет присыпать и саму Москву. В пятницу, в зоне теплого атмосферного фронта, снегопады в столичном регионе усилятся, температура воздуха ноль - минус 5, днем уже кое-где с вкраплениями ледяного дождя, и около 0, толщина отложений льда на ветвях деревьев и линиях электропередачи может составить от 1 до 4 миллиметров", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что начнет формироваться неустойчивый снежный покров высотой до 2-5 сантиметров. "В субботу, в теплом секторе циклона, осадки продолжатся в смешанной фазе, сохранится вероятность очаговых гололедных явлений. Ночью минус 3 - плюс 2, днем минус 1 - плюс 4. В воскресенье, в тылу циклона, особенно ночью, когда будет минус 2 - плюс 3, не обойдется без зарядов снега, днем осадки ослабеют, и примут незначительный мозаичных характер, минус 1 - плюс 4", - добавил метеоролог.
https://ria.ru/20231025/gololeditsa-1905187779.html
https://ria.ru/20231025/shiny-1905194994.html
москва
пензенская область
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844444856_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9abaf2a9e097ace427a0a57426ec96c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, пензенская область, липецк, евгений тишковец, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Пензенская область, Липецк, Евгений Тишковец, Центр "Фобос", Погода
Москвичей предупредили о снегопадах и ледяном дожде в конце недели

Тишковец: снегопады с ледяным дождем накроют Москву с пятницы до конца выходных

© iStock.com / CatEyePerspectiveНаледь на автомобиле
Наледь на автомобиле - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© iStock.com / CatEyePerspective
Наледь на автомобиле . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Снегопады с ледяным дождем ожидаются в Москве в пятницу, начнет формироваться неустойчивый снежный покров высотой до 2-5 сантиметров, осадки продолжатся до конца выходных, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«

"В четверг на погоду Центральной России станет оказывать влияние теплый атмосферный фронт, который с наступлением сумерек пересечет границу и обрушится осадками на юго-запад ЦФО, а связанная с ним снежная дуга к утру протянется от Смоленщины, через Брянскую, Орловскую, Воронежскую, Липецкую и Тамбовскую области", - рассказал Тишковец.

Обработка улицы противогололедным средством в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Московских водителей предупредили о гололедице
25 октября, 16:18
Он отметил, что с наступлением светлого времени суток снежный фронт, смещаясь в северо-восточном направлении, дополнительно накроет Калужскую, Тульскую, Саратовскую, север Волгоградской и запад Пензенской областей. Кроме того, в зоне этого фронта местами пройдет ледяной дождь с диаметром отложений льда до 3-8 миллиметров, с эпицентром в Липецке.
«
"Юг и юго-запад Подмосковья 26 октября станет накрывать снеговыми облаками после 18.00 часов, к 21.00 снег начнется и в западных районах области, а ближе к полуночи станет присыпать и саму Москву. В пятницу, в зоне теплого атмосферного фронта, снегопады в столичном регионе усилятся, температура воздуха ноль - минус 5, днем уже кое-где с вкраплениями ледяного дождя, и около 0, толщина отложений льда на ветвях деревьев и линиях электропередачи может составить от 1 до 4 миллиметров", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что начнет формироваться неустойчивый снежный покров высотой до 2-5 сантиметров.
Работник меняет резину на колесе - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
"Автодор" порекомендовал автомобилистам поменять сезонную резину
25 октября, 16:44
«
"В субботу, в теплом секторе циклона, осадки продолжатся в смешанной фазе, сохранится вероятность очаговых гололедных явлений. Ночью минус 3 - плюс 2, днем минус 1 - плюс 4. В воскресенье, в тылу циклона, особенно ночью, когда будет минус 2 - плюс 3, не обойдется без зарядов снега, днем осадки ослабеют, и примут незначительный мозаичных характер, минус 1 - плюс 4", - добавил метеоролог.
 
ОбществоМоскваПензенская областьЛипецкЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"Погода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала