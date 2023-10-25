https://ria.ru/20231025/slovakiya-1905219569.html
Новый премьер Словакии пообещал проводить суверенную внешнюю политику
Новый премьер Словакии пообещал проводить суверенную внешнюю политику - РИА Новости, 25.10.2023
Новый премьер Словакии пообещал проводить суверенную внешнюю политику
Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что его кабмин будет проводить суверенную внешнюю политику. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:48
2023-10-25T17:48
2023-10-25T17:48
в мире
словакия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 25 окт - РИА Новости. Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что его кабмин будет проводить суверенную внешнюю политику. В среду президент Словакии Зузана Чапутова официально назначила Фицо новым премьер-министром республики. Он занял этот пост в четвертый раз по итогам победы его партии Smer на парламентских выборах в сентябре. "Будете слышать от правительства суверенный голос Словакии, будете видеть суверенную внешнюю политику, будете видеть профессиональную работу", - сказал Фицо в ходе церемонии назначения нового правительства. По его словам, предыдущее правительство игнорировало многие проблемы, которые существуют в Словакии. "Я хочу пообещать за новый кабинет министров, что мы будем конструктивным правительством", - сказал Фицо. Он выступает за прекращение поставок вооружения Киеву. Договорившись о коалиции с еще двумя партиями политику удалось получить право на формирование нового правительства Словакии. Фицо ранее заявлял, что заинтересован в том, чтобы представлять Словакию на саммите Европейского союза 26-27 октября уже в должности нового премьер-министра. Политик неоднократно критиковал теперь уже бывшее словацкое правительство за то, что из-за передачи военной техники Украине армия Словакии оказалась в плачевном состоянии. Он обещал остановить военную помощь Украине со стороны республики, так как это приводит только к гибели людей. Политик утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине в апреле 2023 года с грубым нарушением норм конституции Словакии. Фицо также критиковал власти за то, что они передали Украине вполне функционирующую систему ПВО С-300. Политик заявлял, что совершенно непонятно, как Словакия в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной.
https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html
https://ria.ru/20231005/slovakiya-1900606271.html
https://ria.ru/20231002/vybory-1900014270.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, роберт фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо
Новый премьер Словакии пообещал проводить суверенную внешнюю политику
Новый премьер Фицо пообещал суверенный голос Словакии во внешней политике
БРАТИСЛАВА, 25 окт - РИА Новости. Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что его кабмин будет проводить суверенную внешнюю политику.
В среду президент Словакии Зузана Чапутова
официально назначила Фицо новым премьер-министром республики. Он занял этот пост в четвертый раз по итогам победы его партии Smer на парламентских выборах в сентябре.
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"Будете слышать от правительства суверенный голос Словакии, будете видеть суверенную внешнюю политику, будете видеть профессиональную работу", - сказал Фицо в ходе церемонии назначения нового правительства.
По его словам, предыдущее правительство игнорировало многие проблемы, которые существуют в Словакии. "Я хочу пообещать за новый кабинет министров, что мы будем конструктивным правительством", - сказал Фицо.
Он выступает за прекращение поставок вооружения Киеву
. Договорившись о коалиции с еще двумя партиями политику удалось получить право на формирование нового правительства Словакии. Фицо ранее заявлял, что заинтересован в том, чтобы представлять Словакию на саммите Европейского союза 26-27 октября уже в должности нового премьер-министра.
Президент Словакии выступила против помощи Украине
Политик неоднократно критиковал теперь уже бывшее словацкое правительство за то, что из-за передачи военной техники Украине
армия Словакии оказалась в плачевном состоянии. Он обещал остановить военную помощь Украине со стороны республики, так как это приводит только к гибели людей.
Политик утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине в апреле 2023 года с грубым нарушением норм конституции Словакии. Фицо также критиковал власти за то, что они передали Украине вполне функционирующую систему ПВО С-300. Политик заявлял, что совершенно непонятно, как Словакия в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной.
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