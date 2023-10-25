https://ria.ru/20231025/shveytsariya-1905195196.html

В Швейцарии понизили результаты партии, выступающей против санкций ЕС

В Швейцарии понизили результаты партии, выступающей против санкций ЕС - РИА Новости, 25.10.2023

В Швейцарии понизили результаты партии, выступающей против санкций ЕС

Федеральное статистическое управление Швейцарии (OFS) скорректировало в сторону уменьшения результаты победившей "Швейцарской народной партии" (UDC),... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T16:46

2023-10-25T16:46

2023-10-25T17:00

швейцария

в мире

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147342/19/1473421933_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_4e90096b37b96724b47a6857936ef809.jpg

ЖЕНЕВА, 25 окт - РИА Новости. Федеральное статистическое управление Швейцарии (OFS) скорректировало в сторону уменьшения результаты победившей "Швейцарской народной партии" (UDC), выступающей против антироссийских санкций, урезав их с 28,55% до 27,9% голосов, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. "Ошибка в программе (подсчета голосов - ред.) привела к многократному (от трех до пяти раз) подсчету голосов, поданных в этих трех кантонах за баллотировавшиеся там партии. Следовательно, программа предоставила этим партиям слишком большое количество голосов, что привело к слишком высокой общенациональной партийной силе для UDC ("Швейцарская народная партия" - ред.), "Центра" и PLR (Либерально-Радикальная партия - ред.)", - сказано в документе. Ведомство уточняет, что затронутыми кантонами являются Аппенцелль-внутренний Родос, Аппенцелль-внешний Родос и Гларус. Согласно скорректированным результатам, "Швейцарская народная партия", победив на выборах, получила 27,9% голосов по всей стране по сравнению с 28,55%, объявленными ранее. Однако эта ошибка не меняет порядок партий по количеству голосов и депутатов. "OFS уведомила департамент, как только ошибка подтвердилась. Глава департамента Ален Берсе приказал провести административное расследование для анализа и улучшения процессов в сотрудничестве с OFS. OFS глубоко сожалеет об этой ошибке и очень серьезно относится к этому инциденту", - добавляется в заявлении. На прошедших в воскресенье выборах в Национальный совет Швейцарии UDC одержала победу, набрав 28,55% голосов. Партия выступает против вступления Швейцарии в ЕС и НАТО, поскольку считает, что нейтралитет страны должен быть строгим. UDC также выступает против санкций в отношении России и поставок швейцарского оружия на Украину.

https://ria.ru/20231011/politika-1902016625.html

https://ria.ru/20231011/shveytsariya-1902106930.html

швейцария

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

швейцария, в мире, евросоюз, россия, санкции в отношении россии