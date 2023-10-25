https://ria.ru/20231025/shoygu-1905064613.html

Шойгу заслушал доклады о готовности группировки "Восток" к действиям зимой

Шойгу заслушал доклады о готовности группировки "Восток" к действиям зимой - РИА Новости, 25.10.2023

Шойгу заслушал доклады о готовности группировки "Восток" к действиям зимой

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заслушал в зоне спецоперации доклады начальников служб о готовности группировки "Восток" к действиям зимой, обеспечении печами... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T05:07

2023-10-25T05:07

2023-10-25T09:49

россия

сергей шойгу

безопасность

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905081922_0:0:1823:1025_1920x0_80_0_0_43f9e321772a97609771fc5eacb8c97c.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заслушал в зоне спецоперации доклады начальников служб о готовности группировки "Восток" к действиям зимой, обеспечении печами и средствами обогрева, сообщили в министерстве. Шойгу в ходе рабочей поездки в зону спецоперации проверил передовой пункт управления группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении. "Министр обороны РФ отдельно заслушал доклады начальников соответствующих служб о готовности группировки к действиям в зимний период и обеспеченности отопительными печами, а также средствами обогрева личного состава", - говорится в сообщении. Отмечается, что Шойгу обратил особое внимание командующего и командиров на "своевременное и достаточное обеспечение всего личного состава группировки новым зимним обмундированием, а также формировании дополнительного оперативного резерва зимней формы одежды и утепленной обуви".

https://ria.ru/20231023/spetsoperatsiya-1904764879.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей шойгу, безопасность