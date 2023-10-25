https://ria.ru/20231025/shoygu-1905064613.html
Шойгу заслушал доклады о готовности группировки "Восток" к действиям зимой
Шойгу заслушал доклады о готовности группировки "Восток" к действиям зимой - РИА Новости, 25.10.2023
Шойгу заслушал доклады о готовности группировки "Восток" к действиям зимой
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заслушал в зоне спецоперации доклады начальников служб о готовности группировки "Восток" к действиям зимой, обеспечении печами... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T05:07
2023-10-25T05:07
2023-10-25T09:49
россия
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заслушал в зоне спецоперации доклады начальников служб о готовности группировки "Восток" к действиям зимой, обеспечении печами и средствами обогрева, сообщили в министерстве. Шойгу в ходе рабочей поездки в зону спецоперации проверил передовой пункт управления группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении. "Министр обороны РФ отдельно заслушал доклады начальников соответствующих служб о готовности группировки к действиям в зимний период и обеспеченности отопительными печами, а также средствами обогрева личного состава", - говорится в сообщении. Отмечается, что Шойгу обратил особое внимание командующего и командиров на "своевременное и достаточное обеспечение всего личного состава группировки новым зимним обмундированием, а также формировании дополнительного оперативного резерва зимней формы одежды и утепленной обуви".
https://ria.ru/20231023/spetsoperatsiya-1904764879.html
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россия, сергей шойгу, безопасность
Россия, Сергей Шойгу, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Шойгу заслушал доклады о готовности группировки "Восток" к действиям зимой
Глава Минобороны Шойгу заслушал доклады о готовности группировки "Восток" к зиме
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заслушал в зоне спецоперации доклады начальников служб о готовности группировки "Восток" к действиям зимой, обеспечении печами и средствами обогрева, сообщили
в министерстве.
Шойгу в ходе рабочей поездки в зону спецоперации проверил передовой пункт управления группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении.
"Министр обороны РФ отдельно заслушал доклады начальников соответствующих служб о готовности группировки к действиям в зимний период и обеспеченности отопительными печами, а также средствами обогрева личного состава", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Шойгу обратил особое внимание командующего и командиров на "своевременное и достаточное обеспечение всего личного состава группировки новым зимним обмундированием, а также формировании дополнительного оперативного резерва зимней формы одежды и утепленной обуви".
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